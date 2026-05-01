Búsqueda de Demian Vande Linde: ante resultados negativos, mañana se retoma el operativo

Pese al despliegue de más de 50 personas y el uso de tecnología avanzada, los operativos realizados este viernes para localizar a Demian Vande Linde finalizaron con resultados negativos. El vecino fue visto por última vez el jueves al mediodía cuando salió a realizar una caminata de varias horas en el sector de la Ruta 34, pero no regresó a su hogar.

Durante el día, el operativo contó con recursos logísticos de gran alcance, incluyendo drones térmicos de la empresa Huella Cero y sobrevuelos de Patagonia Bush Pilots. También trabajaron buzos especializados, la División Canes de la Policía del Chubut y personal de diversas fuerzas como Gendarmería, Parques Nacionales y Bomberos Voluntarios.

Las tareas de hoy se vieron complejizadas por las condiciones climáticas, ya que se registraron nevadas en la zona de búsqueda durante la madrugada, lo que obligó a los brigadistas y voluntarios a extremar las precauciones en el terreno.

"Hace instantes se realizó la reunión operativa en nuestras instalaciones para establecer las directivas y metodologías de trabajo para continuar con la búsqueda en las primeras horas de mañana", informaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Trevelin al cierre de esta jornada.

El área de búsqueda para este sábado seguirá concentrada en los sectores de Las Torres, el ingreso a la represa Futaleufú, Laguna Escondida y Laguna Toro. Se solicita a la comunidad que ante cualquier información útil se comuniquen de inmediato con las autoridades al 101 o al teléfono 2945-556013.

E.B.W.