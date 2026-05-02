-5°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 02 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
02 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin tendrá un apagón este domingo

La intervención afectará el servicio de agua potable. Los detalles 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. Informa  a sus usuarios/as de energía eléctrica que durante el día domingo 03 de Mayo se realizará un corte de energía eléctrica en la ciudad de Trevelin.

 

El corte se debe a tareas en línea de Media Tensión y podas preventivas. 

 


El mencionado corte de Energía Eléctrica, afectará el Servicio de Agua Potable, por lo que se recomienda a los usuarios de zona urbana un uso racional del recurso durante el transcurso del día.

 

En el horario: de 9:30 a 11:30 Hs que afectará a los siguientes sectores:

 

• Zona Urbana Trevelin.

 

Rogamos a los/as  señores/as usuarios/as  sepan disculpar las molestias ocasionadas.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Encontraron sano y salvo al joven buscado en Trevelin
2
 Calaca's Patagonia Food se instaló en Esquel tras siete años de éxito en la región
3
 Búsqueda de Demian Vande Linde: ante resultados negativos, mañana se retoma el operativo
4
 ¿"Stranger Things" en Gastre?
5
 Encontraron en Trelew al "Loco" Cárdenas
1
 Encontraron sano y salvo al joven buscado en Trevelin
2
 Chubut presente en una muestra nacional de artesanías en cuero en el Palacio Libertad
3
 Familiares de Pedro Torres, esquelense caído en el ARA Belgrano, presentes en el acto local
4
 “Latidos del Desierto” noche de arte y cultura libanesa en Bro's
5
 Trevelin tendrá un apagón este domingo
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -