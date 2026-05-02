Trevelin tendrá un apagón este domingo

02 de Mayo de 2026
sociedad |
La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. Informa a sus usuarios/as de energía eléctrica que durante el día domingo 03 de Mayo se realizará un corte de energía eléctrica en la ciudad de Trevelin.
El corte se debe a tareas en línea de Media Tensión y podas preventivas.
El mencionado corte de Energía Eléctrica, afectará el Servicio de Agua Potable, por lo que se recomienda a los usuarios de zona urbana un uso racional del recurso durante el transcurso del día.
En el horario: de 9:30 a 11:30 Hs que afectará a los siguientes sectores:
• Zona Urbana Trevelin.
Rogamos a los/as señores/as usuarios/as sepan disculpar las molestias ocasionadas.
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