Trevelin tendrá un apagón este domingo

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. Informa a sus usuarios/as de energía eléctrica que durante el día domingo 03 de Mayo se realizará un corte de energía eléctrica en la ciudad de Trevelin.

El corte se debe a tareas en línea de Media Tensión y podas preventivas.



El mencionado corte de Energía Eléctrica, afectará el Servicio de Agua Potable, por lo que se recomienda a los usuarios de zona urbana un uso racional del recurso durante el transcurso del día.

En el horario: de 9:30 a 11:30 Hs que afectará a los siguientes sectores:

• Zona Urbana Trevelin.

Rogamos a los/as señores/as usuarios/as sepan disculpar las molestias ocasionadas.