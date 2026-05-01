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Por Redacción Red43

Calaca's Patagonia Food se instaló en Esquel tras siete años de éxito en la región

Los creadores del emprendimiento gastronómico dejaron atrás el formato food truck para abrir su local en la calle Rivadavia. "Decidimos establecernos en un lugar físico", explicaron.
Por Redacción Red43

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La historia del proyecto nació a partir del esfuerzo de una pareja con amplia trayectoria y formación en el rubro gastronómico. Cansados de trabajar en relación de dependencia, decidieron apostar a un proyecto propio. "Llegó un momento que decidimos no queríamos trabajar más para nadie más y entonces dijimos, bueno, emprendimos con un food truck. Arrancamos en Comodoro, después nos mudamos a Trevelin y hoy, bueno, decidimos establecernos en un lugar físico", recuerdan.

 

Con el paso del tiempo, el producto se fue perfeccionando hasta consolidar su identidad. "Siempre hay algo para mejorar. Y creo que ha ido evolucionando y hoy en día creo que tenemos un producto bastante bueno. Pero, bueno, siempre se puede mejorar", señalan sobre la evolución de la cocina.

 

La carta se caracteriza por hamburguesas y sándwiches de estilo casero, diseñados para compartir, acompañados de una gran variedad de papas especiales con diferentes agregados.

 

Para sus impulsores, el secreto de la propuesta radica en el compromiso con la materia prima:

 

"Es elaboración casera y son productos abundantes y a un precio accesible. Más allá de la calidad que yo creo particularmente que es muy buena".

 

El cambio de localidad generó nuevas expectativas, pero también mantuvo un fuerte arraigo con el público que los conoció en sus años de trabajo en la vecina localidad de Trevelin.

 

"Muchos, no sé, es como que nos extrañan, ¿viste? Y, bueno, gracias a Dios también todos los días viene alguien de Trevelin a visitarnos porque, bueno, nos extrañan. Y de a poco la gente de Esquel también se va animando a entrar", comentan con entusiasmo, agradeciendo el apoyo constante.

 

El local está abierto todos los días para recibir tanto a los clientes habituales como a quienes desean conocer su propuesta por primera vez:

 

Mediodía: De 12:00 a 15:30 hs.

 

Noche: De 19:30 a 23:30 hs (los fines de semana extienden el horario hasta las 00:00 hs).

 

Ubicación: Calle Rivadavia, Esquel.

 

Redes sociales: Facebook e Instagram (Calacas Patagonia Food).

 

 

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