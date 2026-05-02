¿"Stranger Things" en Gastre?

El establecimiento rural La Horqueta, ubicado en las cercanías de Gastre, parece haber salido de una escena de la serie Stranger Things. En un sector de mallines que antiguamente estaban cubiertos por agua, hoy la sequía extrema dio paso a un escenario inquietante: el suelo comenzó a "respirar" humo y se observaron brasas encendidas desde sus entrañas a través de grietas en el suelo.

El dueño del campo, Damián Rechoni, se trasladó al lugar tras recibir reportes y videos captados por el encargado del establecimiento que muestran una situación digna de ciencia ficción. Durante la noche, el fenómeno se vuelve todavía más impactante, ya que la oscuridad permite observar con total claridad un resplandor rojizo e incandescente que emana de las profundidades de la tierra.

"Las imágenes muestran cómo la oscuridad permite divisar lo que parecen pequeños movimientos de fuego que se dejan ver entre las grietas del suelo seco", detallaron sobre los registros que se pueden observar en videos posteados en redes de la zona. Esta especie de "mundo del revés" subterráneo mantiene en vilo a los pobladores, quienes observan cómo el humo brota de manera constante desde las aberturas del terreno.

Aunque una explicación posible apunta a brasas que permanecen encendidas bajo la superficie en zonas de materia orgánica, el impacto visual genera incertidumbre entre los vecinos. Por ahora, la prioridad es monitorear estos focos para evitar que las chispas que saltan de las grietas generen incendios forestales en una región donde la vegetación se encuentra totalmente vulnerable por la falta de lluvias.

E.B.W.