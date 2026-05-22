El fiscal ambiental de Buenos Aires visitó la Fiscalía de Esquel

Este viernes, la fiscal jefa de Esquel, María Bottini, junto a la procuradora de Fiscalía, Cecilia Bagnato, recibieron la visita institucional del fiscal Blas Matías Michenzi, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro tuvo como eje central el intercambio de experiencias sobre los modelos de gestión y las metodologías aplicadas a la investigación de delitos relacionados con el entorno natural. Durante la jornada, las funcionarias locales expusieron la forma de trabajo que implementa el equipo del Ministerio Público Fiscal en la cordillera. Como resultado de la reunión, ambas jurisdicciones acordaron mantener una agenda abierta de colaboración e intercambios profesionales enfocados en la protección del medio ambiente.

¿Qué es y cómo trabaja la UFEMA?

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) es un organismo técnico creado bajo la Resolución F.G. 6/16. Su función principal es investigar la totalidad de los delitos cometidos contra los recursos naturales y los ecosistemas, interviniendo de forma exclusiva en aquellas causas donde se encuentre bajo riesgo la Seguridad Pública y el Medio Ambiente.

Dentro de su marco normativo y competencias exclusivas, la UFEMA tiene la facultad de intervenir en:

Ley de Residuos Peligrosos (Ley 24.051): Casos vinculados a la generación, manipulación, transporte y disposición final de residuos que puedan significar un peligro para la salud o el entorno.

Ley de Maltrato Animal (Ley 14.346): Investigaciones sobre actos de crueldad y maltrato hacia los animales.

Código Contravencional (Art. 54): Casos referidos a colocar o arrojar sustancias insalubres o elementos dañinos en la vía pública o espacios comunes.

Código Contravencional (Art. 74): Delitos vinculados a la violación de clausuras que hayan sido dictadas por la Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental (APRA).







M.G