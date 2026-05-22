Ex trabajadores del Casino de Esquel organizarán un mate bingo

Los ex trabajadores del Casino de Esquel informaron que continúan sin respuestas concretas por parte de la empresa tras los despidos y señalaron que atraviesan una situación de “incertidumbre total” mientras esperan avances judiciales y el posible llamado a una nueva licitación para operar la sala de juegos.

“Novedades, por parte de la empresa prácticamente ninguna”, expresaron, y detallaron que las cartas documento enviadas fueron respondidas “ratificando los despidos”. Además, indicaron que aún no percibieron salarios correspondientes a marzo ni los días trabajados de abril durante la conciliación obligatoria.

“Ni novedades de los sueldos, ni novedades de las indemnizaciones. Es una incertidumbre total”, manifestaron. En paralelo, comentaron que mantienen contacto con su representación legal y que esperan novedades la próxima semana.

Sobre el futuro de la sala de juegos, señalaron que la relación entre la empresa y Lotería del Chubut “está totalmente rota” y sostuvieron que se avanza en un nuevo proceso licitatorio para buscar otro operador.

También indicaron que las instalaciones del casino permanecen cerradas y “como quedaron desde el 25 de marzo”, aunque todavía cuentan con algunos servicios activos.

En medio del conflicto, los ex empleados organizaron un mate bingo solidario con el objetivo de recaudar fondos para las 49 familias afectadas por los despidos. El evento se realizará el 24 de mayo desde las 14:00 hs en la Escuela 7722 del barrio Buenos Aires.

“Decidimos organizar este mate bingo como para generar algo de sustento para nuestras familias”, explicaron. Además, agradecieron el acompañamiento de la comunidad: “Sentimos el apoyo de los vecinos y vecinas de Esquel. Han sido muy empáticos con nuestra situación”.

Según detallaron, el cartón para la ronda mayor tendrá un valor de 5.000 pesos y contará con premios de 600.000 pesos al bingo y 200.000 pesos a línea. También habrá rondas menores y servicio de buffet.

Finalmente, confirmaron que continúan recibiendo asistencia económica a través de la Secretaría de Trabajo provincial. “Es la palabra comprometida del gobernador y en ese sentido estamos recibiendo la ayuda”, señalaron.

R.G