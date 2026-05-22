Agenda deportiva: los días, horarios y lugares de cada competencia en la ciudad

La ciudad de Esquel se prepara para vivir un fin de semana XL a puro movimiento y pasión. Desde la Secretaría de Deportes municipal se coordinó una variada cartelera de eventos que abarcará disciplinas como fútbol, patín, handball y encuentros infantiles. Las actividades se repartirán en complejos públicos y clubes locales, invitando a toda la comunidad a acompañar a los atletas de la región.

A continuación, el cronograma detallado día por día con los escenarios y horarios confirmados:

Viernes 22 de mayo

Encuentro de Handball: La acción comenzará en el Gimnasio Municipal a partir de las 18:00 horas, reuniendo a los equipos locales del circuito.

Sábado 23 de mayo

Regional de Patín Artístico: Las delegaciones de la zona abrirán la jornada bien temprano en el Gimnasio Municipal, desde las 8:00 horas .

Gran Prix Infantil: Una propuesta orientada a los más chicos que tendrá lugar en El Maitenal (Barrio Bella Vista) a partir de las 13:00 horas .

Liga de Veteranos: El fútbol senior se concentrará en el Estadio Municipal con los primeros partidos programados desde las 13:30 horas .

Liga Independiente: Una nueva fecha de la tradicional competencia barrial se disputará en las canchas del Parque de la Bandera a las 13:45 horas .

Liga AFE (Futsal): El torneo de salón llevará su programación al SUM 112 a partir de las 14:00 horas.

Domingo 24 de mayo

Regional de Patín Artístico: Continuará el desarrollo del certamen regional en el Gimnasio Municipal, iniciando su segunda jornada a las 8:00 horas .

Liga de Veteranos: Más partidos de la categoría en el césped del Estadio Municipal, desde las 11:30 horas .

Liga Independiente: Segunda jornada consecutiva de partidos en el Parque de la Bandera, también a partir de las 11:30 horas .

Liga Panamericana: El torneo abrirá sus puertas en las instalaciones del Gimnasio del Club Independiente a las 14:00 horas .

Liga AFE: Remanente de partidos de futsal en el SUM 112, comenzando a las 14:00 horas.

Lunes 25 de mayo

Fútbol Femenino: El feriado patrio tendrá acción para las mujeres en el Estadio Municipal, con encuentros estipulados desde las 13:00 horas .

Liga Panamericana: El cierre de la agenda de fin de semana se mudará al Gimnasio Municipal a partir de las 16:00 horas.

Desde el municipio renovaron la invitación para que vecinos y visitantes se acerquen a alentar a los deportistas locales, disfrutando de jornadas marcadas por el compañerismo y la recreación familiar.





