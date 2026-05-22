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22 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Agenda deportiva: los días, horarios y lugares de cada competencia en la ciudad

La Municipalidad confirmó el cronograma de actividades que se extenderá desde este viernes hasta el lunes feriado. Habrá torneos de fútbol, patín artístico, handball y futsal en distintos puntos de la ciudad.
Por Redacción Red43

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La ciudad de Esquel se prepara para vivir un fin de semana XL a puro movimiento y pasión. Desde la Secretaría de Deportes municipal se coordinó una variada cartelera de eventos que abarcará disciplinas como fútbol, patín, handball y encuentros infantiles. Las actividades se repartirán en complejos públicos y clubes locales, invitando a toda la comunidad a acompañar a los atletas de la región.

 

A continuación, el cronograma detallado día por día con los escenarios y horarios confirmados:

 

Viernes 22 de mayo

 

  • Encuentro de Handball: La acción comenzará en el Gimnasio Municipal a partir de las 18:00 horas, reuniendo a los equipos locales del circuito.

     

Sábado 23 de mayo

 

  • Regional de Patín Artístico: Las delegaciones de la zona abrirán la jornada bien temprano en el Gimnasio Municipal, desde las 8:00 horas.

     

  • Gran Prix Infantil: Una propuesta orientada a los más chicos que tendrá lugar en El Maitenal (Barrio Bella Vista) a partir de las 13:00 horas.

     

  • Liga de Veteranos: El fútbol senior se concentrará en el Estadio Municipal con los primeros partidos programados desde las 13:30 horas.

     

  • Liga Independiente: Una nueva fecha de la tradicional competencia barrial se disputará en las canchas del Parque de la Bandera a las 13:45 horas.

     

  • Liga AFE (Futsal): El torneo de salón llevará su programación al SUM 112 a partir de las 14:00 horas.

     

Domingo 24 de mayo

 

  • Regional de Patín Artístico: Continuará el desarrollo del certamen regional en el Gimnasio Municipal, iniciando su segunda jornada a las 8:00 horas.

     

  • Liga de Veteranos: Más partidos de la categoría en el césped del Estadio Municipal, desde las 11:30 horas.

     

  • Liga Independiente: Segunda jornada consecutiva de partidos en el Parque de la Bandera, también a partir de las 11:30 horas.

     

  • Liga Panamericana: El torneo abrirá sus puertas en las instalaciones del Gimnasio del Club Independiente a las 14:00 horas.

     

  • Liga AFE: Remanente de partidos de futsal en el SUM 112, comenzando a las 14:00 horas.

     

Lunes 25 de mayo

  • Fútbol Femenino: El feriado patrio tendrá acción para las mujeres en el Estadio Municipal, con encuentros estipulados desde las 13:00 horas.

     

  • Liga Panamericana: El cierre de la agenda de fin de semana se mudará al Gimnasio Municipal a partir de las 16:00 horas.

     

Desde el municipio renovaron la invitación para que vecinos y visitantes se acerquen a alentar a los deportistas locales, disfrutando de jornadas marcadas por el compañerismo y la recreación familiar.


 

 

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