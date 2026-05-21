El esquelense Aarón Romero defiende su invicto de 14 peleas y busca apoyo local

Aarón Romero, conocido en el ambiente de las artes marciales mixtas y de contacto como "El Pampa", se encuentra en plena etapa de preparación para su próximo compromiso y dialogó sobre su presente deportivo, su impresionante récord y la necesidad de conseguir respaldo económico.

“Mi nombre es Aarón, conocido como El Pampa Romero. Y acá siempre entreno todos los días, de lunes a sábado, dos horas siempre. Y normalmente cuando no estoy entrenando salgo a correr, hago un poco de cardio en otro gimnasio. Así que preparándome a full nomás”, comentó el integrante del Esquel Fight Team respecto a la rigurosa rutina que sostiene en la ciudad.

El competidor viene de pisar fuerte en su última presentación local: “En el evento que hicieron acá en abril en el EFC, peleé en K-1, donde vale rodilla y giro de puño. Y gané por decisión dividida con un chico de Caleta Olivia”.

El calendario inmediato marca una cita importante en la región para el próximo 30 de mayo, donde buscará revalidar una victoria previa. “Peleo ahora en El Bolsón, una revancha con un chico que tuve en Bariloche. Peleé con él el año pasado, en octubre, en Bariloche, y le gané por decisión unánime los tres rounds en la categoría de 70 kilos. Así que ahí preparándonos a full”, detalló "El Pampa".

Sin embargo, el factor económico representa el principal rival a vencer a la hora de planificar los traslados y la logística de competencia, una realidad que afecta a gran parte de los deportistas amateurs y en ascenso de la zona: “Ahora, la mayoría siempre de los viajes que hemos metido, siempre los gastos lo cubrimos nosotros. Y ahora para esta pelea del 30 armamos ahí unas imágenes y unos videos. Necesito apoyo porque ando necesitando sponsor ahora, si no más que nada para el 30, que es mi pelea, sino para las futuras peleas que tenga. Así que sí, voy a andar buscando sponsor para necesitar ayuda para cubrir el tema de los viajes, los gastos, todo”.

El incentivo para acompañar la carrera del esquelense está respaldado por números contundentes. Romero no sabe lo que es la derrota y aspira a lo más alto para este 2026: “Si puedo terminar este año invicto como lo terminé el año pasado y pelear por un título del semipro, genial. Vengo 14-0 ya, no perdí ninguna. Le gané peleas incluso a un chileno, así que vengo bastante bien con mi carrera”.

De cara a lo que resta del año, el peleador concluyó fijando sus metas con claridad: “Este año, si puedo terminar invicto otra vez y ganar otro título en semipro, sería lo mejor. Así que preparándonos mentalmente para eso”.

Aquellos comerciantes, empresas o particulares que deseen colaborar con el deportista para su pelea en El Bolsón y sus futuros compromisos, pueden ponerse en contacto con él a través de sus redes sociales o acercarse a los entrenamientos del Esquel Fight Team en el Gimnasio Alemán.









M.G