La Policía del Chubut lanza un curso básico para vigiladores privados

La Jefatura de la Policía del Chubut, a través de su Agencia de Seguridad Privada, anunció la apertura de las inscripciones para una nueva edición del "Curso Básico para Vigiladores Privados". Se trata de una instancia de formación obligatoria y clave para aquellas personas que buscan desempeñarse o ya se encuentran trabajando dentro del sector de la seguridad técnico-profesional en la provincia.

La propuesta académica está diseñada para brindar las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para el correcto ejercicio de la función en empresas y objetivos privados.

Desde la organización detallaron los aspectos logísticos y horarios en los que se estructurará la capacitación:

Fecha de inicio: Lunes 8 de junio.

Duración: 4 semanas aproximadamente.

Horario de cursado: De 17:00 a 21:30 horas.

Inscripciones, requisitos y aranceles

Los interesados en sumarse a la capacitación ya pueden iniciar el proceso de postulación de manera remota. Para ello, deberán ingresar al link de inscripción oficial de la fuerza: policia.chubut.gov.ar/agencia_seguridad/.

Asimismo, ante cualquier duda, solicitud de requisitos formales o asesoramiento sobre el trámite, la Agencia habilitó una línea de contacto directo mediante el abonado 280-4408070, donde se brindará información complementaria.

Con respecto al costo de la capacitación, desde el área organizadora aclararon que el valor del curso será informado de manera particular a cada aspirante una vez que este haya enviado la totalidad de la documentación requerida y se proceda a la confirmación definitiva de su inscripción.











M.G