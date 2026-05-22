11° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 22 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Chubut
22 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La Policía del Chubut lanza un curso básico para vigiladores privados

La capacitación es organizada por la Agencia de Seguridad Privada de la Jefatura de Policía. Comenzará el próximo lunes 8 de junio, tendrá una duración de cuatro semanas y se dictará en el horario de tarde-noche.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Jefatura de la Policía del Chubut, a través de su Agencia de Seguridad Privada, anunció la apertura de las inscripciones para una nueva edición del "Curso Básico para Vigiladores Privados". Se trata de una instancia de formación obligatoria y clave para aquellas personas que buscan desempeñarse o ya se encuentran trabajando dentro del sector de la seguridad técnico-profesional en la provincia.

 

La propuesta académica está diseñada para brindar las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para el correcto ejercicio de la función en empresas y objetivos privados.

 

Desde la organización detallaron los aspectos logísticos y horarios en los que se estructurará la capacitación:

 

Fecha de inicio: Lunes 8 de junio.

 

Duración: 4 semanas aproximadamente.

 

Horario de cursado: De 17:00 a 21:30 horas.

 

Inscripciones, requisitos y aranceles

Los interesados en sumarse a la capacitación ya pueden iniciar el proceso de postulación de manera remota. Para ello, deberán ingresar al link de inscripción oficial de la fuerza: policia.chubut.gov.ar/agencia_seguridad/.

 

Asimismo, ante cualquier duda, solicitud de requisitos formales o asesoramiento sobre el trámite, la Agencia habilitó una línea de contacto directo mediante el abonado 280-4408070, donde se brindará información complementaria.

 

Con respecto al costo de la capacitación, desde el área organizadora aclararon que el valor del curso será informado de manera particular a cada aspirante una vez que este haya enviado la totalidad de la documentación requerida y se proceda a la confirmación definitiva de su inscripción.

 

 




M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Murió electrocutada con una planchita de pelo: el terrible final de una adolescente
2
 Q.E.P.D. Mariana Alejandra Gaspari
3
 Ex trabajadores del Casino de Esquel organizarán un mate bingo
4
 Presentan un manual y una plataforma digital para optimizar las emergencias neurológicas en el Hospital Zonal Esquel
5
 El extremo del horror: Quedó firme la condena contra un hombre acusado de abuso sexual infantil contra su hijo
1
 El fiscal ambiental de Buenos Aires visitó la Fiscalía de Esquel
2
 La Policía del Chubut lanza un curso básico para vigiladores privados
3
 Agenda deportiva: los días, horarios y lugares de cada competencia en la ciudad
4
 Familias del Club Slalom invitan a sumarse a la institución de cara a la temporada invernal
5
 QEPD: Dora Sierra
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -