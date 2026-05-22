Presentan un manual y una plataforma digital para optimizar las emergencias neurológicas en el Hospital Zonal Esquel

Este viernes se realizó la presentación oficial del primer manual técnico enfocado en urgencias neurológicas, un documento diseñado de forma transversal junto a los servicios de Guardia, Clínica Médica y Terapia Intensiva del Hospital Zonal de Esquel. La guía sistematiza algoritmos de atención para patologías complejas como accidentes cerebrovasculares (ACV), estatus epiléptico y meningitis, calibrando los esquemas de dosificación al stock de medicamentos real con el que cuenta el hospital público.

En paralelo, se implementó NeuroGuardia, una plataforma web de desarrollo propio y acceso gratuito a la que el personal sanitario puede ingresar mediante códigos QR ubicados en las salas de Guardia, Unidad de Medicina de Urgencia y Shockroom. El sitio no requiere instalación y funciona como un soporte dinámico que ofrece calculadoras de escalas clínicas críticas y un acceso rápido a los contenidos del manual impreso durante la atención de una emergencia activa.

"El conocimiento se construye cuando se comparte. Este manual es el resultado de un trabajo transversal con los Servicios de Guardia, Clínica Médica y Terapia Intensiva del HZE: un proyecto de salud pública cooperativa", destacó Ezio Tracanna, autor de la guía y de NeuroGuardia, y además a cargo del área de Neurología del nosocomio local. Explicó que las herramientas apuntan a mitigar las asimetrías de los turnos médicos bajo presión extrema, garantizando que cualquier profesional pueda aplicar de inmediato el respaldo algorítmico del especialista para mejorar la seguridad del paciente y optimizar los recursos locales.

EBW