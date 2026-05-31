Norma Arbilla celebró la declaración de la Escuela 18 de Trevelin como Patrimonio Histórico

La diputada provincial Norma Arbilla brindó detalles en los estudios de Red43 sobre la reciente aprobación de la ley que declara Patrimonio Histórico y Cultural a la Escuela 18 de Trevelin, un sitio emblemático fuertemente ligado a la historia de la Colonia 16 de Octubre.

La legisladora explicó que se venía realizando un trabajo coordinado con el secretario de Cultura de la localidad para ordenar la situación del histórico establecimiento. Al respecto, Arbilla señaló que "venimos trabajando hace algún tiempo con el Secretario de Cultura de Trevelin, Gustavo de Vera, porque era necesario clarificar la situación de la Escuela 18, porque patrimonialmente pertenece al Ministerio de Educación, quien es la autoridad de aplicación de las leyes cuando se declara un sitio monumento histórico y cultural, es la Secretaría de Cultura de la provincia, y el municipio de Trevelin, que está dentro de su ejido y además que tiene interés particular de mantener el edificio".

En ese sentido, el proyecto de ley elaborado por la diputada obtuvo el respaldo unánime de los diferentes bloques legislativos en la última sesión de la Cámara. "Yo elaboré el proyecto de ley para la declaración de patrimonio histórico y el mismo fue aprobado el jueves pasado en nuestra legislatura. Nos acompañaron todos los bloques y la verdad que ha sido una satisfacción que hoy tengamos una ley que enmarca la Escuela 18", remarcó Arbilla.

Finalmente, la diputada cordillerana destacó el impacto positivo que tendrá esta normativa para avanzar en la preservación del espacio y en la articulación entre los distintos actores de la comunidad. "Permite al municipio, al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Cultura hacer los convenios respectivos y definir claramente las responsabilidades de cada una de las instituciones. Y también poder convenir con la Asociación Galesa cómo mantener la historia tan rica de la Escuela 18 de la Colonia 16 de Octubre y que pase a ser un sitio que tenga la revalorización que tiene que tener por dónde está y por lo que significa para nuestra provincia", concluyó.

EBW