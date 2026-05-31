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Por Redacción Red43

Día de la Seguridad Aeroportuaria

Se conmemora una fecha clave para reconocer la labor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la protección y el resguardo de las terminales aéreas de todo el territorio nacional. 
Por Redacción Red43

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Cada 31 de mayo se celebra el Día Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la Argentina. La fecha conmemora la sanción de la Ley 26.102, ocurrida un 31 de mayo de 2006, la cual determinó la creación oficial de la institución. Este aniversario es particularmente especial, ya que la fuerza cumple dos décadas de historia.

 

Se trata de la primera institución policial argentina de carácter federal con conducción civil creada tras el regreso a la democracia en 1983. Es una fuerza armada y jerarquizada que se especializa en la seguridad, la prevención del delito, el control de las fronteras aéreas y el resguardo del sistema aerocomercial en todo el territorio nacional. Además de este aniversario, el 22 de febrero de cada año se celebra el Día del Personal de la PSA.

 

"Veinte años en los que crecimos como institución, asumimos nuevos desafíos y consolidamos nuestra tarea con responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio", expresaron desde las redes oficiales del organismo. En el mensaje también destacaron que hoy celebran el camino recorrido y renuevan el compromiso de seguir trabajando juntos para brindar una seguridad aeroportuaria cada vez más fortalecida. Las autoridades saludaron y agradecieron a las mujeres y hombres que contribuyen cada día a la protección de millones de pasajeros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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