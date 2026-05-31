Día Nacional de la Cerveza: el crecimiento de un sector fuerte en Esquel

Hoy es el Día Nacional de la Cerveza y se presenta como la oportunidad ideal para recordar que el origen de esta bebida se remonta a más de nueve mil años, ligada al nacimiento de la agricultura en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, donde inicialmente se elaboraba a partir de panes de cebada fermentados en agua.

A lo largo de los siglos, el proceso evolucionó hacia un meticuloso equilibrio entre ciencia y creatividad. Hoy en día, el universo cervecero se divide principalmente entre las variedades Lager, de fermentación baja y perfil más ligero y refrescante, y las Ale, de fermentación alta, caracterizadas por su mayor cuerpo, complejidad y una enorme diversidad de estilos que van desde las lupuladas IPA hasta las oscuras Stout.

Los expertos de la industria coinciden en que el secreto radica en el respeto por los tiempos de maduración y la calidad de los ingredientes. Además, diversos estudios científicos señalan que, consumida con moderación, la cerveza aporta beneficios para la salud debido a su alto contenido de antioxidantes, vitaminas del grupo B y minerales como el silicio, asociado al fortalecimiento óseo, además de sus propiedades hidratantes por su alto porcentaje de agua.

En este escenario, Esquel muestra una alta cultura cervecera que se acopla a esta historia y se refleja en su variada oferta gastronómica. Cuenta con varios establecimientos locales que elaboran sus propios productos de manera artesanal, logrando un gran acompañamiento de los vecinos y turistas gracias a la calidad de sus variedades. A esta producción local se suma lel establecimiento de franquicias de marcas conocidas que se han establecido con éxito en la zona, ampliando el abanico de opciones para los consumidores.

Esta realidad del sector en la cordillera también contempla alternativas orientadas al consumo responsable que ya se encuentran bien instaladas en la comunidad. Se trata de la cerveza sin alcohol, una opción consolidada en las barras de la ciudad que permite a los conductores designados sumarse a las salidas y compartir el momento sin descuidar la responsabilidad y seguridad vial.

EBW