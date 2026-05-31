Un hombre terminó demorado en El Maitén tras un control policial

Efectivos policiales de la Comisaría de El Maitén procedieron a la demora de un ciudadano que se trasladaba a bordo de una motocicleta en plena vía pública. El procedimiento se llevó a cabo en momentos en que el personal uniformado realizaba patrullajes preventivos y controles de identificación de personas y rodados.

Al momento de solicitarle la documentación obligatoria para circular con el motovehículo, el conductor manifestó no poseer ningún tipo de papeles que acreditaran la propiedad o procedencia del rodado, motivo por el cual las autoridades dispusieron el secuestro preventivo de la moto.

Durante la requisa e identificación del individuo en el lugar, los agentes policiales descubrieron que el sujeto portaba entre sus pertenencias un arma blanca, específicamente un cuchillo. Ante esta situación, y para resguardar la seguridad pública, se procedió al decomiso del elemento punzante.

El motociclista fue trasladado hacia la dependencia policial en carácter de demorado, donde se labraron las actas de infracción correspondientes y se dio inicio a las actuaciones de rigor por la portación del arma blanca y las faltas a la ley nacional de tránsito.

EBW