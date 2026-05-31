Provincia digitaliza la radiología en hospitales del interior

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, avanza con un importante Plan de Digitalización de los Servicios de Radiología de distintos hospitales del interior provincial, en el marco de las acciones que se promueven con el objetivo de jerarquizar el sistema sanitario público. Con una inversión aproximada de 270 millones de pesos, la cartera sanitaria recientemente abrió la licitación para adquirir los sistemas de digitalización de imágenes radiológicas en los hospitales rurales de Dolavon, Epuyén, El Hoyo, Puerto Pirámides y Cholila, además del Centro de Atención Primaria de la Salud Ramón Carillo de Trelew.

Asimismo, se abrió la licitación para adquirir equipos de rayos equis digitales directos para los hospitales rurales de Gobernador Costa, Camarones y Las Plumas, lo que requerirá una inversión aproximada de 345 millones de pesos. Posteriormente, y en una tercera etapa, la iniciativa también alcanzará a los hospitales rurales de Río Pico, Gualjaina, Cushamen y Gan Gan. Como parte de la implementación de este plan también se adecuarán los espacios físicos de algunos hospitales para que respondan a la normativa de radiofísica sanitaria provincial.

La implementación del plan impulsado por el Gobierno provincial se complementa con otras herramientas de modernización que ya se vienen aplicando en los establecimientos asistenciales, como la red de Telesalud y la Historia de Salud Integrada. En esa línea, las autoridades sanitarias destacaron que la digitalización representa un compromiso sanitario, social y ambiental, ya que permite reducir la generación de residuos líquidos químicos, agiliza los flujos de trabajo y permite estandarizar la calidad de los servicios, brindando una respuesta más rápida y eficiente a todos los usuarios del sistema sanitario público.