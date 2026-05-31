Jóvenes debaten el futuro productivo

La Escuela Federal de Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones llevó adelante en Comodoro Rivadavia una jornada regional que reunió a jóvenes dirigentes, funcionarios y referentes de Chubut y Santa Cruz con el objetivo de analizar los desafíos productivos de la Patagonia y promover la formación de nuevos cuadros técnicos y políticos comprometidos con el desarrollo de sus comunidades. La actividad forma parte de un programa de capacitación impulsado por el organismo que busca fortalecer el liderazgo a través de la elaboración de proyectos de gestión y políticas públicas. Como parte de las actividades, los participantes recorrieron sectores estratégicos de la economía regional, entre ellos la Administración Portuaria de Comodoro Rivadavia, el Puerto local y la obra del nuevo Astillero, considerados ejes claves para el crecimiento productivo de la región.

Durante el panel de autoridades participaron el vicegobernador Gustavo Menna, la secretaria general de Gobierno del Chubut, Macarena Acuipil, la ministra de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci, y la subsecretaria de Recuperación y Promoción del Empleo de Chubut, Ayelén Ferreyra, junto a la Administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando.

Al respecto, Macarena Acuipil sostuvo que para el Gobierno provincial este tipo de formación es fundamental para formar a los cuadros técnicos y políticos, permitiéndoles tener una visión de desarrollo productivo, zonal y regional. La funcionaria remarcó el valor de compartir la experiencia con la vecina provincia y afirmó que compartir experiencias con la provincia de Santa Cruz resulta muy valioso porque muchas veces tenemos las mismas problemáticas, pero también podemos encontrar soluciones en conjunto. Asimismo, agregó que la visita al puerto y al astillero les resulta fundamental porque representa uno de los motores del desarrollo productivo que están impulsando desde la gestión de gobierno.

Por su parte, Ayelén Ferreyra puso el foco en la necesidad de preparar recursos humanos para los cambios que atraviesan los sistemas productivos y laborales, y manifestó que encuentros como este enriquecen las perspectivas, permiten intercambiar experiencias y pensar estratégicamente los desafíos y las oportunidades de nuestra provincia. En este sentido, remarcó que están ante un claro contexto marcado por la innovación y la reconversión laboral, y ninguna transformación productiva funciona si no va acompañada de formación y políticas de empleo.

A su turno, el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, realizó un análisis sobre la situación económica y energética de la región, haciendo referencia al impacto que genera el declino de los yacimientos convencionales en la Cuenca del Golfo San Jorge y la creciente concentración de inversiones en Vaca Muerta. El mandatario explicó que el gobierno provincial debió afrontar el impacto generado por la decisión de YPF de retirarse de los yacimientos convencionales y defendió las decisiones adoptadas por la provincia frente al recambio de operadoras petroleras. Sobre esto, recordó que nadie puede impedir que una empresa deje de invertir mientras sea una actividad lícita.

Finalmente, Menna destacó las medidas impulsadas por el gobernador Ignacio Torres para incentivar nuevas inversiones, entre ellas el esquema de regalías cero para pozos nuevos y las gestiones para reducir costos vinculados a la recuperación terciaria en yacimientos maduros, señalando la importancia de avanzar en infraestructura para aumentar el potencial de las energías renovables y futuras industrias como el hidrógeno verde.

EBW