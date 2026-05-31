Ofrecen un curso abierto de RCP y DEA en Esquel

El próximo sábado 13 de junio se llevará a cabo un curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Desfibrilador Externo Automático (DEA) abierto a toda la comunidad. La propuesta, bajo el lema "Aprende a salvar vidas. Capacitate, actuá, hacé la diferencia", tiene como objetivo brindar herramientas fundamentales para responder ante situaciones de emergencia.

La capacitación se dictará en un único turno, en el horario de 16 a 19 horas, con una duración total de 3 horas. El encuentro tendrá lugar en las instalaciones del Gimnasio Habitus, ubicado en Alberdi 450.

La actividad estará a cargo del instructor Lic. Beto Alecio y contará con certificación de ACES AIDER, la cual tiene una validez de dos años. Desde la organización destacaron que no se requieren conocimientos previos para participar y que la jornada incluirá una instancia de práctica con DEA.

El costo de la inscripción general es de $25.000, mientras que se estableció un precio especial de $15.000 para los alumnos del Gimnasio Habitus, quienes deberán presentar un comprobante de actividad.

Los cupos para participar son limitados. Los interesados en sumarse pueden realizar su inscripción a través del formulario digital disponible en el flyer del evento. Para realizar consultas o solicitar más información, los canales de contacto de WhatsApp informados son el 2804678485 (Prof. Beto) y el 2945526392 (Prof. Ernesto).

EBW