Un senador de Entre Ríos presentó el proyecto del año: crear un registro oficial de ovnis

Un senador peronista de Entre Ríos se subió al furor mundial por los extraterrestres y propuso la creación de un registro oficial de ovnis. Aunque el registro de ovnis no aparece en las encuestas entre las principales preocupaciones de los argentinos, como la inflación o el desempleo, el legislador Víctor Sanzberro presentó un proyecto para que los entrerrianos puedan dejar sentados sus avistamientos.

La idea de Sanzberro es crear el Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos (PRFA) para "recibir, registrar, analizar y preservar de forma sistemática los reportes de objetos o fenómenos no identificados".

"Resulta una responsabilidad institucional proveer un marco ordenado y serio para que los ciudadanos y profesionales del aire y el agua puedan reportar avistamientos anómalos sin temor a la ridiculización", argumenta Sanzberro en su proyecto. En ese sentido, el PRFA contemplaría la reserva de identidad de los informantes "para evitar cualquier estigma".

El legislador peronista aclaró que el PRFA se realizaría con los recursos existentes y sin necesidad de financiamiento extra, lo que parece un mensaje para evitar que lo maltraten los libertarios. Además, Sanzberro propone la creación de un consejo de expertos para estudiar los avistamientos.

Fuente: La política online