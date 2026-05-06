Nuevo capítulo judicial por la pensión de Cristina Kirchner: buscan frenar su restablecimiento

La disputa judicial por los beneficios previsionales de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sumó un nuevo episodio esta semana, luego de que el fiscal Juan Carlos Paulucci presentara un recurso de queja ante la Corte Suprema con el objetivo de evitar que se sostenga el pago de una de las prestaciones que percibía hasta fines de 2024.

Actualmente, el cobro de la pensión se mantiene gracias a una medida cautelar que dejó sin efecto su suspensión. La presentación del fiscal no modifica esa situación por el momento, por lo que el beneficio continúa vigente mientras se resuelve el fondo del conflicto.

El planteo de Paulucci se produjo después de que la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazara, por mayoría, habilitar la vía para que el caso llegue directamente al máximo tribunal. Frente a esa negativa, el fiscal decidió insistir mediante el recurso de queja.

La controversia se originó tras la condena a la exmandataria en la causa Vialidad, que derivó en la decisión de la ANSES de dar de baja tanto la pensión como la asignación vitalicia contempladas en la normativa vigente. Sin embargo, esa medida fue frenada de manera provisoria por la Justicia.

Los jueces que intervinieron en la Cámara consideraron que la resolución en discusión es de carácter cautelar y, por lo tanto, no constituye una sentencia definitiva. En ese sentido, señalaron que este tipo de decisiones no habilitan, en principio, la intervención de la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario.

Además, el tribunal remarcó que la condición de expresidenta no modifica los criterios judiciales aplicables. Según indicaron, el mismo criterio se adoptaría ante cualquier otro caso en el que se discuta la suspensión de un beneficio previsional.

Pese a ello, tanto la ANSES como el Ministerio Público Fiscal sostienen que la causa tiene relevancia institucional y que debería ser revisada por la Corte, no solo por el impacto económico sino también por el precedente que podría sentar.

En paralelo, también se encuentra en debate otro aspecto del beneficio: el adicional por “zona austral”, que forma parte del monto que percibe la exmandataria, a pesar de cumplir prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, el expediente continúa abierto y suma instancias judiciales, mientras se espera una definición de fondo sobre la validez o no del cobro de la pensión.

R.G

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