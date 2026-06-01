Villa Langostura: multa de $66 millones en por tala de arrayanes

La intervención ilegal, situada frente al camping mapuche de la localidad, fue detectada tras denuncias que alertaron sobre la eliminación de vegetación nativa. Las inspecciones oficiales confirmaron un escenario de graves infracciones:

- Se verificó la extracción de 15 ejemplares de arrayán y cuatro ejemplares jóvenes de coihue.

- Se detectaron movimientos de suelo y la apertura de una traza interna en una superficie aproximada de 1.376 metros cuadrados, sin contar con la autorización municipal previa.

- Otros árboles presentes en el lugar sufrieron daños, dejando sus raíces expuestas debido a las excavaciones realizadas.

- Los informes técnicos incorporados al expediente calificaron el impacto como "Daño Ambiental Puntual 3 Permanente", una categoría que mide la severidad de las alteraciones sobre el ecosistema.

Sanciones y responsabilidades

El Tribunal determinó la responsabilidad solidaria de los titulares del terreno, aplicando una sanción de 41.200 N, equivalente a $66.950.000, debido a un conjunto de faltas que incluyen:

- Daño ambiental y extracción de especies protegidas.

- Movimiento de suelo sin autorización e irregularidades urbanísticas y constructivas.

- Incumplimiento de intimaciones administrativas previas.

Plan de remediación obligatoria

La resolución no se limita a la sanción económica; establece una serie de medidas estrictas destinadas a reparar el perjuicio causado al entorno natural:

- Los propietarios deben ejecutar las tareas de remediación y recomposición ambiental que determine la Dirección de Ambiente.

- Es obligatorio permitir el ingreso de equipos técnicos municipales para evaluar y mitigar el impacto.

- Se deberá regularizar toda la documentación de obra y urbanística requerida por las áreas competentes.

- Los titulares deberán adquirir y plantar 20 ejemplares de especies autóctonas bajo las condiciones que establezca la autoridad ambiental.

- El predio quedará sujeto a un seguimiento y control técnico permanente hasta verificar el cumplimiento total de todas las medidas impuestas.

La importancia del arrayán

Este episodio ha vuelto a poner en discusión la necesidad imperativa de proteger las especies autóctonas en zonas de alto valor ecológico. El arrayán, uno de los árboles más emblemáticos de la región andino-patagónica, cuenta con una protección especial debido a su papel fundamental en los ecosistemas locales y a la extrema lentitud con la que logra recuperarse tras intervenciones humanas de esta naturaleza.