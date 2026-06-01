12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 01 de Junio de 2026
RED43 comarca-andina policialesEl Maitén
01 de Junio de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El Maitén: tres detenidos por golpear a policías y un demorado con un cuchillo

La subjefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, informó sobre los disturbios registrados el sábado por la tarde en el Gimnasio Municipal número 1 de la localidad ferroviaria durante un evento de fútbol. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El personal policial fue convocado al recinto del Gimnasio Municipal N° 1 de El Maitén, en el marco de un partido de fútbol, debido a que una de las parcialidades se encontraba muy alterada generando disturbios en el interior. Los uniformados lograron retirar a los revoltosos del predio, pero los jóvenes comenzaron a agredir a los efectivos. En medio de los incidentes, uno de los hombres le asestó un golpe de puño en el rostro a un empleado policial, y al intentar detenerlo, otros dos acompañantes intervinieron arrojando golpes y patadas para evitar el procedimiento.

 

"Se detienen a los tres masculinos mayores de edad, quedan en averiguación del delito de atentado, resistencia y lesiones a la autoridad", explicó Pauli, señalando que permanecieron detenidos hasta la Audiencia de Control de Detención del domingo. Además, una vez finalizado el evento, la policía detectó en las inmediaciones a otro joven ebrio que insultaba a los efectivos. Al realizarle el palpado de seguridad, descubrieron que llevaba un cuchillo tipo tramontina en la cintura, por lo que fue demorado por infracción al Código de Convivencia Ciudadana.

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Combaten un incendio en una vivienda de Esquel
2
 Solidaridad en Esquel por una emprendedora
3
 Q.E.P.D. Ángela Izcue
4
 “Ustedes viven en el paraíso y capaz que no lo saben”
5
 El Maitén: tres detenidos por golpear a policías y un demorado con un cuchillo
1
 Chubut promueve medidas contra enfermedades respiratorias
2
 Esquel: dos incendios dejaron perdidas materiales y se investigan los desencadenantes
3
 Prófugo desde 2021 y con captura internacional: Cayó en El Bolsón
4
 Eligieron a los artistas que darán un "gran concierto" en Esquel y Trevelin
5
 El Maitén: tres detenidos por golpear a policías y un demorado con un cuchillo
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -