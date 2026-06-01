El Maitén: tres detenidos por golpear a policías y un demorado con un cuchillo

El personal policial fue convocado al recinto del Gimnasio Municipal N° 1 de El Maitén, en el marco de un partido de fútbol, debido a que una de las parcialidades se encontraba muy alterada generando disturbios en el interior. Los uniformados lograron retirar a los revoltosos del predio, pero los jóvenes comenzaron a agredir a los efectivos. En medio de los incidentes, uno de los hombres le asestó un golpe de puño en el rostro a un empleado policial, y al intentar detenerlo, otros dos acompañantes intervinieron arrojando golpes y patadas para evitar el procedimiento.

"Se detienen a los tres masculinos mayores de edad, quedan en averiguación del delito de atentado, resistencia y lesiones a la autoridad", explicó Pauli, señalando que permanecieron detenidos hasta la Audiencia de Control de Detención del domingo. Además, una vez finalizado el evento, la policía detectó en las inmediaciones a otro joven ebrio que insultaba a los efectivos. Al realizarle el palpado de seguridad, descubrieron que llevaba un cuchillo tipo tramontina en la cintura, por lo que fue demorado por infracción al Código de Convivencia Ciudadana.

EBW