Nuevos cañones de nieve para un centro de esquí de la Patagonia

01 de Junio de 2026
El centro turístico Laderas Cerro Perito Moreno se encuentra ubicado en la Comarca Andina del Paralelo 42 (Río Negro), que tiene una gran variedad de atractivos turísticos en cada estación del año.
El Cerro está a 25 km al noroeste de El Bolsón y a 120km de Bariloche.
En este fin de semana, celebraron la llegada de nuevos cañones de nieve, ampliando su capacidad que comenzó con 14 cañones en 2024 y sigue invirtiendo frente a los inviernos cada vez menos nevadores.
Perito Moreno sigue consolidándose como un centro de esquí y snowboard con 24 kilómetros esquiables, 16 pistas, 10 medios de elevación y 5 puntos gastronómicos.
