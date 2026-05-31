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31 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Combaten un incendio en una vivienda de Esquel

Un siniestro se desató esta noche en calle A.P. Justo de Esquel. En el lugar trabajan intensamente dos dotaciones de bomberos, personal policial y la cooperativa de servicios públicos. 
Por Redacción Red43

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Momentos de tensión se viven en el sector a raíz de un incendio desatado hace instantes en una vivienda particular en calle A.P. Justo, entre Alsina y Roggero de la ciudad de Esquel. La magnitud del fuego requirió el inmediato despliegue de los servicios de emergencia, que arribaron rápidamente al lugar para combatir las llamas y evitar que se propaguen a las propiedades colindantes.

 

 

 

En el lugar también interviene personal de la Policía de la Provincia del Chubut, a través de la Seccional Segunda, que montó un operativo de seguridad en el sector para cortar el tránsito y resguardar la zona. Asimismo, trabajan operarios de la Cooperativa de Servicios Públicos 16 de Octubre, colaborando con los cortes preventivos de los servicios para facilitar las tareas de control y extinción del fuego.

 

 

 

El operativo continúa en desarrollo en este preciso momento, mientras se aguarda mayor información oficial sobre el origen del siniestro y los daños materiales ocasionados por las llamas en la propiedad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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