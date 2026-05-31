Combaten un incendio en una vivienda de Esquel

Momentos de tensión se viven en el sector a raíz de un incendio desatado hace instantes en una vivienda particular en calle A.P. Justo, entre Alsina y Roggero de la ciudad de Esquel. La magnitud del fuego requirió el inmediato despliegue de los servicios de emergencia, que arribaron rápidamente al lugar para combatir las llamas y evitar que se propaguen a las propiedades colindantes.

En el lugar también interviene personal de la Policía de la Provincia del Chubut, a través de la Seccional Segunda, que montó un operativo de seguridad en el sector para cortar el tránsito y resguardar la zona. Asimismo, trabajan operarios de la Cooperativa de Servicios Públicos 16 de Octubre, colaborando con los cortes preventivos de los servicios para facilitar las tareas de control y extinción del fuego.

El operativo continúa en desarrollo en este preciso momento, mientras se aguarda mayor información oficial sobre el origen del siniestro y los daños materiales ocasionados por las llamas en la propiedad.

EBW