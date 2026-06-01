Chos Malal: Descubren amonites gigantes de hasta un metro y medio

Un reciente hallazgo en un sitio recóndito de Chos Malal, Neuquén, ha sorprendido a la comunidad científica y local tras identificarse una masiva concentración de fósiles de dimensiones inusuales. El descubrimiento fue confirmado por el guía de montaña Alberto “Beto” Fuentes, quien accedió al lugar, ubicado dentro de la estancia Al Qaeda, tras una exigente caminata de siete kilómetros por terrenos escarpados.





Un escenario natural impactante se despliega en el sitio del hallazgo, donde los restos encontrados corresponden a amonites, antiguos moluscos marinos extinguidos hace millones de años. Según las estimaciones iniciales, estos fósiles tendrían una antigüedad de entre 135 y 150 millones de años.





El guía Alberto “Beto” Fuentes, con décadas de experiencia en la exploración de la zona, destacó la magnitud del lugar, detallando que algunos ejemplares alcanzan diámetros de entre 1,20 y 1,50 metros. Asimismo, Fuentes señaló la presencia de más de cien ejemplares claramente identificables, sumados a otras 200 o 300 protuberancias que podrían ser fósiles aún cubiertos por sedimentos.







Finalmente, el guía remarcó que el estado de preservación del sitio es óptimo, ya que ha permanecido intacto debido a su extremo aislamiento, sin senderos visibles ni acceso sencillo desde la Ruta Nacional 40.

Tras el impacto de las imágenes en redes sociales, el guía dio aviso al área de Patrimonio Cultural de la provincia para su reconocimiento técnico. Especialistas del organismo indicaron que, aunque a primera vista parecen concreciones con amonites típicas, es necesaria una visita al terreno para confirmar el valor científico del hallazgo.





Por su parte, la familia propietaria del campo se ha comprometido a custodiar el área, valorando la importancia de proteger este patrimonio paleontológico que, según Fuentes, es único en la región. Se espera que en los próximos días los expertos concurran al sitio para determinar las medidas de preservación y realizar los estudios oficiales correspondientes.





