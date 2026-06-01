Ya se conocen las fechas para el 2° Torneo Provincial de Padel en Esquel

La Asociación de Padel de Chubut dio a conocer las fechas para el 2° Torneo Provincial que, al igual que el primero, se jugará en tres complejos deportivos de la ciudad de Esquel.

Durante el fin de semana del 21 al 23 de agosto se jugará el Torneo Provincial en las categorías impares, en tanto durante el fin de la semana siguiente, es decir desde el 28 al 30 de agosto será el momento para las categorías pares.

Dicho torneo provincial se jugarán en tres complejos deportivos de la ciudad de Esquel: Esquel Padel, ubicado a una cuadra de la avenida Ameghino a metros de las concesionarias de autos, Los Eiros cuya cancha está emplazada a una cuadra de la terminal de ómnibus y en el nuevo complejo deportivo Impulso Padel que está ubicado a dos cuadras de la Escuela Politécnica, sobre el barrio Luque.

Recordemos que tanto esta segunda fecha, como la primera que tuvo lugar en el mes de abril, sumarán puntos para lograr la clasificación al Torneo Nacional que se jugará en Mar del Plata del 9 al 12 de octubre para las categorías de Ladies y Veteranos, en tanto desde el 20 al 23 de noviembre, será el momento del Nacional para las categorías libres, torneo que se jugará en la ciudad de La Plata.

Recodemos que los (y las) finalistas de la primera fecha fueron los siguientes:

Categoría 4° Damas:

1° puesto: Paola Mauro (Esquel) – Valentina Parodi (Esquel)

2° puesto: Karin Bestene (Esquel) – Dana Roberts (Esquel)

Categoría 5° Damas:

1° puesto: Josefina Parodi Assef (Esquel) – Laura Palmisciano (Esquel)

2° puesto: Carla Viale (Esquel) – Claudia Molina (El Bolsón)

Categoría 6° Damas:

1° puesto: María del Mar Lewis (Esquel) - Cynthia Palomeque (Esquel)

2° puesto: Claudia Moreno (Esquel) – Gisella Machi (Esquel)

Categoría 7° Damas:

1° puesto: Lorena Borgert (El Maitén) – Carla San Martín (El Maitén)

2° puesto: Bárbara Capobianco (Trevelin) – Candela Sayago (Esquel)

Categoría 3° Caballeros:

1° puesto: Maximiliano Pozzobón (Esquel) – Matías Ibañez (Esquel)

2° puesto: Damián Sáez (Pico Truncado) – Mauro Chaile (Caleta Olivia)

Categoría 4° Caballeros:

1° puesto: Diego Aldaz (Esquel) – Marcelo Tejeiro (Esquel)

2° puesto: Hernán Brazeiro (Esquel) – Lisandro Sayago (Esquel)

Categoría 5° Caballeros:

1° Fernando González (Esquel) Matías Bertoia (Esquel)

2° Manuel Ojeda Loncón (El Bolsón) – Raúl Westeemeier (El Bolsón)

Categoría 6° Caballeros:

1° puesto: Jonás Mieres (Esquel) – Juan C. Tapia Navarro (Esquel)

2° puesto: Reinaldo Sosa (Esquel) – Julián Parada (Rawson)

Categoría 7° Caballeros:

1° puesto: Javier Castillo (Esquel) – Lucas Onetto (Esquel)

2° puesto: Lautaro Chaile (Caleta Olivia) – Rodrigo Díaz (El Bolsón)