Hoy domingo se rompe el hielo con una jornada soleada, pero fria

El frío llegó con todo tras la neblina y la lluvia, dejando un sábado cuya máxima pasó brevemente los 4 grados centígrados para descender hasta - 4 en la madrugada.

El hielo se mantiene en la región así como en los cerros que llegaron a nevarse, dejando una particular postal despejada y brillante, pero blanca, en este domingo.

La temperatura máxima llegará a los 5 grados durante buena parte de la tarde, descendiendo nuevamente en la noche pero, según el Servicio Meteorológico Nacional, no llegará a temperaturas negativas.

SL