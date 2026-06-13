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Por Redacción Red43

Hoy domingo se rompe el hielo con una jornada soleada, pero fria

Tras un sábado que llegó a los -5 grados, la temperatura máxima para hoy aumenta, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Por Redacción Red43

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El frío llegó con todo tras la neblina y la lluvia, dejando un sábado cuya máxima pasó brevemente los 4 grados centígrados para descender hasta - 4 en la madrugada.

 

El hielo se mantiene en la región así como en los cerros que llegaron a nevarse, dejando una particular postal despejada y brillante, pero blanca, en este domingo.

 

La temperatura máxima llegará a los 5 grados durante buena parte de la tarde, descendiendo nuevamente en la noche pero, según el Servicio Meteorológico Nacional, no llegará a temperaturas negativas.

 

SL

 

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