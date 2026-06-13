-5°
-10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 13 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 deportes Deportesclub cebollitasMate Bingo
13 de Junio de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Domingo de Gran Mate Bingo organizado por el Club Cebollitas

Será en la Escuela 54 a partir de las 14.30 horas con importantes premios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Hay mucho por hacer. Es que los peques de Cebollitas necesitan del acompañamiento de todos para que puedan seguir jugando al fútbol, algo que tanto les gusta.

 

Lo que pasa es que hay que alquilar espacios, pagar inscripciones de torneos y sobre todos los viajes y eso es plata, mucha plata.

 

El grupo de padres de la Escuela de Fútbol Infantil de Cebollitas puso manos a la obra en eso de organizar una actividad que le permita juntar algunos fondos, tan necesarios en tiempos de crisis.

 

Y para mañana a las 14.30 hs, en la Escuela 54 ubicada en Almafuerte 1557, habrá un mate bingo con importantes premios que van desde comestibles hasta canasta de limpieza; desde camiseta Argentina hasta dinero en efectivo.

 

 

Las personas interesadas podrán adquirir sus cartones de manera anticipada a través de las redes sociales del club o directamente en la puerta de la misma Escuela 54.

 

Señalemos que dos categorías de Cebollitas estarán participando en la jornada del domingo 5 de julio en la localidad de Tecka, en tanto tienen en carpeta un viaje a la Comarca Andina para el primer fin de semana de septiembre, una invitación a Comodoro Rivadavia para participar de un torneo organizado por la CAI, como así también juntarán fondos para ser parte del Torneo Sanmartinianito de Fútbol Infantil y, ser posible, llegarse hasta Rio Pico para Pequeños Gigantes.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Vendía droga en el cementerio de El Maitén y fue detenido
2
 Licitan la compra y colocación de cancha de césped sintético en el Parque de la Bandera
3
 Sábado en Esquel: mañana muy fría con termómetro bajo cero
4
 Mirta Rosa del Valle Vázquez QEPD
5
 Recomiendan optimizar recaudos en caso de manejar en la ruta
1
 La Casa del Chubut fue sede de una capacitación dictada por SEDRONAR a representaciones de todas las provincias
2
 Canciones sobre el frío, esta noche en Fitzroya Pizzería
3
 Mirta Rosa del Valle Vázquez QEPD
4
 Domingo de Gran Mate Bingo organizado por el Club Cebollitas
5
 Bomberos Voluntarios de Esquel conmemoraron un nuevo aniversario
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -