Domingo de Gran Mate Bingo organizado por el Club Cebollitas

Hay mucho por hacer. Es que los peques de Cebollitas necesitan del acompañamiento de todos para que puedan seguir jugando al fútbol, algo que tanto les gusta.

Lo que pasa es que hay que alquilar espacios, pagar inscripciones de torneos y sobre todos los viajes y eso es plata, mucha plata.

El grupo de padres de la Escuela de Fútbol Infantil de Cebollitas puso manos a la obra en eso de organizar una actividad que le permita juntar algunos fondos, tan necesarios en tiempos de crisis.

Y para mañana a las 14.30 hs, en la Escuela 54 ubicada en Almafuerte 1557, habrá un mate bingo con importantes premios que van desde comestibles hasta canasta de limpieza; desde camiseta Argentina hasta dinero en efectivo.

Las personas interesadas podrán adquirir sus cartones de manera anticipada a través de las redes sociales del club o directamente en la puerta de la misma Escuela 54.

Señalemos que dos categorías de Cebollitas estarán participando en la jornada del domingo 5 de julio en la localidad de Tecka, en tanto tienen en carpeta un viaje a la Comarca Andina para el primer fin de semana de septiembre, una invitación a Comodoro Rivadavia para participar de un torneo organizado por la CAI, como así también juntarán fondos para ser parte del Torneo Sanmartinianito de Fútbol Infantil y, ser posible, llegarse hasta Rio Pico para Pequeños Gigantes.