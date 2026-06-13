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13 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Licitan la compra y colocación de cancha de césped sintético en el Parque de la Bandera

El proyecto fue elaborado con la intervención técnica de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU), que confeccionó y aprobó los pliegos de bases, condiciones, especificaciones técnicas y documentación correspondiente.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel informó el llamado a Licitación Pública N.º 03/2026 para la ejecución de la obra de adquisición y colocación de una alfombra de césped sintético destinada a la cancha de fútbol 11, ubicada en el Parque de la Bandera.

 

 

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la infraestructura deportiva de uno de los espacios recreativos más utilizados por vecinos y vecinas de la ciudad. La obra contempla la provisión e instalación del césped sintético, permitiendo optimizar las condiciones de juego y el uso de la cancha durante todo el año. 

 

 

El proyecto fue elaborado con la intervención técnica de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU), que confeccionó y aprobó los pliegos de bases, condiciones, especificaciones técnicas y documentación correspondiente.

 

 

Asimismo, la Dirección de Asesoría Legal tomó intervención en el proceso, realizando el control de legalidad de los pliegos sin formular observaciones. La licitación se llevará adelante en el marco de la normativa vigente de contratación municipal y provincial para obras públicas.

 

 

*Apertura de sobres*

 

 

La apertura de sobres se realizará el próximo 8 de julio de 2026 a las 10 horas, en el despacho de la Intendencia de la Municipalidad de Esquel, ubicado en Mitre 524. Las ofertas deberán presentarse antes del horario establecido, ya que una vez iniciada la apertura no se admitirán nuevas propuestas.

 

 

Las empresas interesadas en participar de la licitación deben consultar en la dirección de Compras del municipio, ubicadas en San Martín 650.

 

 

Desde el municipio se destaca que esta inversión permitirá continuar fortaleciendo los espacios deportivos de la ciudad, brindando mejores condiciones para la práctica del fútbol y promoviendo el desarrollo de actividades recreativas y comunitarias en el Parque de la Bandera.

 

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