Esquel: Jornada estable, fría y sin lluvias

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con un ambiente frío. Durante la madrugada y la mañana, la temperatura oscilará entre los 1°C y 2°C, con presencia de vientos del sector oeste que soplarán a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, se espera un leve ascenso de la temperatura, alcanzando una máxima de 10°C. En este período, el viento disminuirá significativamente su intensidad, rotando al sector suroeste y soplando apenas a una velocidad de entre 0 y 2 km/h, lo que brindará un momento más agradable en comparación con el inicio del día.

Al llegar la noche, las condiciones se mantendrán estables pero con un descenso en el termómetro, que marcará 5°C. El viento cambiará nuevamente su dirección hacia el noreste, con una intensidad moderada de entre 7 y 12 km/h.

En resumen, se espera un martes sin alertas meteorológicas y con cielo parcialmente nublado, ideal para actividades al aire libre siempre que se cuente con el abrigo adecuado para afrontar las bajas temperaturas matutinas y nocturnas.