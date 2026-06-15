¿Por qué es feriado hoy en Argentina? El homenaje al General Martín Miguel de Güemes

Este lunes 15 de junio, el país conmemora la figura de uno de los héroes más trascendentales de nuestra independencia: el General Martín Miguel de Güemes. Aunque el aniversario real de su fallecimiento es el 17 de junio, el calendario nacional dispuso el traslado del feriado para fomentar el turismo y permitir el descanso en un fin de semana extendido.

¿Quién fue Martín Miguel de Güemes?

Nacido en Salta en 1785, Güemes fue un militar clave en la estrategia defensiva de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Su rol fue fundamental para contener los avances realistas que provenían del Alto Perú, protegiendo así la frontera norte del territorio nacional.

Su táctica, conocida como la "Guerra Gaucha", fue una modalidad de guerrilla que mantuvo a raya a los ejércitos españoles, permitiendo que el General José de San Martín pudiera organizar su campaña libertadora hacia Chile y Perú. Sin el apoyo constante y el férreo control de la frontera por parte de las fuerzas de Güemes, la independencia argentina habría corrido riesgos críticos.





Un legado de lucha y lealtad

Güemes no solo fue un militar destacado, sino también un líder popular. Su vínculo con los sectores rurales y los gauchos de la región, a quienes integró como parte activa del ejército, le otorgó una legitimidad única. El 17 de junio de 1821, tras ser emboscado por fuerzas realistas, el General falleció en la Cañada de la Horqueta, convirtiéndose en un símbolo eterno de lealtad a la patria.





La importancia de esta fecha

El reconocimiento de su labor tardó años en equipararse con el de otros próceres nacionales. Fue recién en 2006 cuando se declaró el 17 de junio como "Día Nacional" y, posteriormente, se estableció como feriado nacional inamovible (aunque sujeto a traslados según la normativa vigente).

Hoy, el feriado no solo es una oportunidad para el receso, sino una invitación a reflexionar sobre la importancia estratégica del norte argentino en la construcción de la soberanía nacional y la figura de un hombre que entregó su vida por la libertad de todo el continente.