Plan Invernal 2026: Vialidad Nacional actualizó el estado de las rutas en Chubut

Vialidad Nacional actualizó este martes 16 de junio, a las 8 de la mañana, el estado de la Ruta Nacional 259 en el marco del Plan Invernal 2026 e informó que los principales tramos de la vía se encuentran habilitados para la circulación.

En el sector comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y la ciudad de Esquel, la calzada presenta condiciones normales, aunque con aplicación de sal en distintos sectores. Además, se registran banquinas húmedas en algunos puntos del recorrido, presencia de animales sueltos y viento. Desde el organismo indicaron que equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando en la zona.

Por otra parte, en el tramo que une Esquel con Trevelin, la calzada se encuentra en condiciones normales, aunque húmeda por las tareas de riego con sal realizadas para prevenir la formación de hielo. Las banquinas presentan humedad y barro en algunos sectores.

Vialidad Nacional informó además que personal y equipos se encuentran distribuyendo sal sobre la calzada para mejorar las condiciones de transitabilidad ante las bajas temperaturas registradas en la región.

Desde el organismo reiteraron la recomendación de transitar con precaución, respetar las velocidades máximas permitidas y mantenerse informado sobre las actualizaciones del estado de las rutas antes de emprender viaje en https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

R.G