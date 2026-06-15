Identificaron al hombre hallado sin vida en la zona de Tres Arroyos

Tras el hallazgo ocurrido el pasado domingo en el sector de Tres Arroyos, una zona frecuentada por senderistas en los alrededores de Esquel, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima. Se trata de Guillermo Manosalva, de 69 años.

La noticia fue oficializada a través de un comunicado de la Unidad Regional Esquel de la Policía del Chubut, que expresó sus condolencias a la familia del fallecido, quien era padre del sargento primero Martín Rodrigo Manosalva, integrante de la Subcomisaría de Aldea Escolar. La participación lleva la firma del jefe de la Unidad Regional, comisario mayor Hugo Milipil; la segunda jefa, comisario mayor Carolina Pauli; y el jefe de la Comisaría de Trevelin, comisario inspector Federico Fedrizzi.





El cuerpo fue hallado el domingo alrededor de las 17:00, luego de que una mujer que transitaba por el sendero diera aviso a las autoridades tras observar la situación. Manosalva, según se pudo reconstruir, se encontraba realizando una caminata recreativa acompañado por su perro.

Al lugar asistió personal de la Comisaría Segunda y peritos de la División Criminalística, quienes realizaron las actuaciones de rigor antes del traslado del cuerpo a la morgue local para la autopsia legal forense.





De acuerdo con las primeras investigaciones, se habría descartado preliminarmente la intervención de terceras personas en el hecho. La hipótesis principal con la que trabajan los investigadores apunta a una posible descompensación física o un accidente en el terreno durante el recorrido.

El caso continúa bajo la órbita de las autoridades judiciales, a la espera de los resultados de la autopsia que permitan determinar con precisión las causas del fallecimiento.