Frío temprano y más de 10° por la tarde: Así arranca la semana corta

La semana corta comenzó en la Comarca Andina con el mismo escenario que dejó el fin de semana largo: aire frío durante las primeras horas, paisajes cubiertos de escarcha en muchas zonas y una sensación invernal que obliga a salir bien abrigado.

Sin embargo, el martes mostrará dos caras bien distintas. Después de un amanecer con temperaturas cercanas a los 2° y 3°, el ambiente irá cambiando gradualmente a medida que avance la mañana.

Tarde agradable para actividades al aire libre

Las temperaturas subirán de forma sostenida durante el día y alcanzarán valores cercanos a los 11° y 12° durante las primeras horas de la tarde.

La nubosidad será variable. Habrá momentos con mayor presencia de nubes durante la mañana y el mediodía, aunque también se esperan algunos intervalos más abiertos que permitirán ganar temperatura.

El viento no será protagonista. Se mantendrá débil durante gran parte de la jornada, con algunas ráfagas aisladas que apenas rondarán los 15 a 20 km/h.

Sin lluvias y con buenas condiciones de visibilidad

No se esperan precipitaciones durante todo el martes. La estabilidad atmosférica seguirá predominando en la Comarca, en línea con las condiciones que acompañaron gran parte del fin de semana largo.

En los sectores más bajos y húmedos podrían persistir algunas heladas durante las primeras horas, especialmente antes de que el sol logre ganar fuerza.

Cómo estará el tiempo para el partido de Argentina

Uno de los momentos más esperados del día llegará por la noche, cuando Argentina debute en el Mundial frente a Argelia.

Para ese horario se espera un ambiente nuevamente frío, con temperaturas que volverán a ubicarse cerca de los 3° a 5°, aunque sin viento importante ni precipitaciones.

Quienes se reúnan para ver el partido tendrán que recuperar la campera que probablemente hayan dejado de lado durante la tarde, ya que el descenso térmico será rápido después de la puesta del sol.

Así, la Comarca Andina tendrá otro día típicamente de otoño dando paso al invierno: frío al amanecer, una tarde más agradable y una noche ideal para seguir el debut de la Selección con abrigo a mano.

O.P.