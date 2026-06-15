Memorias del Club Andino: Paloma Korn y el legado compartido con "Dougie" Berwyn

Paloma Korn, histórica socia del Club Andino Esquel (CAE), abrió el baúl de los recuerdos para rescatar un legado que corre riesgo de desvanecerse: "Gracias a ustedes por propiciar que la historia se conozca, porque de repente nosotros partimos y se pierden datos", expresó al reflexionar sobre la importancia de preservar la memoria de la institución.

Una vida marcada por la montaña y el Club Andino

Para Paloma y su esposo, Douglas "Dougie" Berwyn, el Club Andino fue mucho más que una organización; fue su segundo hogar. Ella recuerda con precisión el momento en que "Dougie" dio sus primeros pasos en la institución: "Creo que cuando Dougie se inició en el Club Andino tenía 17 años, y lo fueron a buscar Roberto 'El Negro' Peralta y Franco Paniccia".





A partir de entonces, ambos vivieron una vida ligada a la nieve y al esfuerzo. "Era una cosa muy placentera", describe sobre aquellas épocas en las que el acceso al cerro era una verdadera proeza. "Antes de que existiera el camino de la 'Zeta', había una subida bastante empinada y angosta. Había que subir a pie, cargando todo el equipo al hombro. Llegar, esquiar un rato y volver caminando era parte de la rutina; era una experiencia muy completa".

El nacimiento del Tetratlón de Esquel

Korn también rememoró los inicios del Tetratlón de Esquel, una competencia que hoy es insignia de la región, pero que nació de una forma mucho más espontánea. "El Tetra se inició como una broma, como una cosa de diversión", relata. Según cuenta, aquel primer evento era distinto: "En vez de tener cuatro pruebas, tenía cinco. Había caballo y bicicleta... fue evolucionando de ser pocos participantes a lo que es hoy".





Un archivo para la historia

El material que Paloma ha puesto a disposición es una joya histórica. Sus diapositivas retratan reuniones, carreras y las tradicionales esquiadas junto a compañeras de ruta como las hermanas Eggman.

Paloma, quien mantuvo su pasión por el esquí hasta los 72 años —y compartió las últimas bajadas junto a "Dougie" cuando él tenía 77—, celebra con orgullo la evolución del Club Andino Esquel: "Mirá lo que hizo esto. Es una asociación que se ha consolidado tanto que incluso ha tenido representantes en Juegos Olímpicos".

Su testimonio no solo reconstruye la historia de un deporte, sino que preserva la esencia de una pareja y un grupo de amigos que, entre ascensos a pie y bromas en la montaña, construyeron la identidad deportiva de toda una comunidad.