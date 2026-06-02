Segunda edición de "Mujeres, plantas y oficios" en Trevelin

La ciudad de Trevelin se prepara para llevar a cabo una nueva jornada dedicada a la revalorización de la flora local. Se trata del segundo encuentro del ciclo "Mujeres, plantas y oficios", una propuesta diseñada para poner en valor el conocimiento, uso y transformación de las especies vegetales a través de la mirada de las mujeres.

Un espacio de intercambio y conexión

Este evento se presenta como una oportunidad única para la comunidad, funcionando como un espacio de encuentro y participación activa. El objetivo principal es generar un diálogo fluido donde se compartan saberes y experiencias sobre:

- El desarrollo de diversos oficios vinculados a la naturaleza.

- La importancia y el reconocimiento de las plantas nativas de la región.

- El vínculo esencial y cotidiano entre las personas y el territorio que habitan.

Detalles del encuentro

La actividad es abierta a todo el público interesado y posee carácter gratuito. Los detalles de la jornada son los siguientes:

- Fecha: Sábado 20 de junio.

- Horario: 15:00 hs.

- Sede: Agencia INTA Trevelin, ubicada en la calle Río Corintos 475.

La invitación está dirigida a toda la comunidad para sumarse a este ciclo que busca fortalecer la identidad local a través del respeto y el conocimiento por el entorno natural.



