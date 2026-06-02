12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 02 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Trevelin
02 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Segunda edición de "Mujeres, plantas y oficios" en Trevelin

La Agencia INTA Trevelin será sede este 20 de junio de una actividad gratuita que busca poner en valor el trabajo de las mujeres en el uso de las plantas y el desarrollo de sus oficios.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad de Trevelin se prepara para llevar a cabo una nueva jornada dedicada a la revalorización de la flora local. Se trata del segundo encuentro del ciclo "Mujeres, plantas y oficios", una propuesta diseñada para poner en valor el conocimiento, uso y transformación de las especies vegetales a través de la mirada de las mujeres.

 

Un espacio de intercambio y conexión

 

Este evento se presenta como una oportunidad única para la comunidad, funcionando como un espacio de encuentro y participación activa. El objetivo principal es generar un diálogo fluido donde se compartan saberes y experiencias sobre:

 

- El desarrollo de diversos oficios vinculados a la naturaleza.

 

- La importancia y el reconocimiento de las plantas nativas de la región.

 

- El vínculo esencial y cotidiano entre las personas y el territorio que habitan.

 

Detalles del encuentro

 

La actividad es abierta a todo el público interesado y posee carácter gratuito. Los detalles de la jornada son los siguientes:

 

- Fecha: Sábado 20 de junio.

 

- Horario: 15:00 hs.

 

- Sede: Agencia INTA Trevelin, ubicada en la calle Río Corintos 475.

 

La invitación está dirigida a toda la comunidad para sumarse a este ciclo que busca fortalecer la identidad local a través del respeto y el conocimiento por el entorno natural.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un voraz incendio destruyó gran parte de un depósito de La Anónima
2
 Dos feriados, tres días de descanso y una pausa en medio del año
3
 "En mi caso son todas cosas materiales y sé que van a volver a llegar": Natalia Millamán se rearma tras el incendio de su depósito
4
 Luis Nelson Calderón Roberts QEPD
5
 Un botiquín en tus manos: aprende a aliviar dolores cotidianos con reflexología
1
 Hay muchos equipos interesados en el Torneo C17 de Futsal Masculino en José de San Martín
2
 Avistaje de un puma en plena ruta en la zona de El Doradillo
3
 Provincia llevará a juicio a los responsables de los destrozos en la Supervisión de Escuelas
4
 Esquel: un maestro religioso fue condenado por abusar de una alumna
5
 Segunda edición de "Mujeres, plantas y oficios" en Trevelin
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -