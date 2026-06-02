"En mi caso son todas cosas materiales y sé que van a volver a llegar": Natalia Millamán se rearma tras el incendio de su depósito

La emprendedora que está al frente de Quimera Eventos sufrió pérdidas totales en su depósito por un incendio en un complejo habitacional. Pese a los daños materiales, mantiene su agenda activa de eventos y agradece la ayuda de los vecinos y amigos que se sumaron a hacer una campaña solidaria.

El siniestro afectó por completo el depósito y parte de su domicilio, destruyendo insumos acumulados a lo largo de más de 12 años de trayectoria. Al momento del hecho, que también involucró a otra vivienda del complejo, no se encontraban personas en el lugar y las causas del fuego aún no se conocen. Dos contenedores completos debieron retirar los materiales carbonizados del lugar. Natalia relató que el fuego arrasó con todo, afectando tanto el depósito de Quimera como sus pertenencias personales en una tarde muy difícil.

A pesar de la magnitud de las pérdidas, la agenda de la emprendedora no se detiene debido a que ese mismo sábado se encontraba decorando un salón, lo que permitió que una cuarta parte de sus elementos se salvara. Ella misma explicó que tiene una agenda programada y eventos futuros que irá organizando paulatinamente con la ayuda de colegas que se solidarizaron de inmediato. Actualmente, se encuentra abocada a poner en condiciones la casa para poder volverla a habitar, reconociendo que será un proceso largo pero con la firme convicción de salir adelante. "Son cosas que pasan y que le tengo que meter, no queda otra", afirmó con entereza.

Ante la situación, amigos y conocidos iniciaron una campaña solidaria para colaborar con lo que cada uno pueda, una iniciativa que Natalia agradece profundamente dada la compleja situación económica actual de todos en general. La vecina remarcó estar agradecida por el inmenso apoyo y amor recibido a través de mensajes de aliento que la ayudaron a "levantar la cabeza para seguir adelante". Asimismo, aprovechó la oportunidad para empatizar y solidarizarse con otras personas de la comunidad que también sufrieron pérdidas por incendios durante el mismo fin de semana, destacando la necesidad de apoyarse mutuamente entre todos.

Quimera Eventos nació hace más de una década abarcando todo tipo de celebraciones y tareas de decoración en la zona. Tiene una página de Instagram donde expone todos los trabajos realizados y en Facebook. Hace dos años, Natalia decidió capacitarse como wedding planner para sumar la organización integral de bodas, cumpleaños de 15 y eventos empresariales, un servicio que requiere templanza para manejar la logística y contener a, por ejemplo, los novios y a sus familias. De cara al futuro inmediato, Millamán se apoya en el respaldo de quienes ya contrataron sus servicios, quienes le transmitieron total tranquilidad para los meses venideros. "En mi caso son todas cosas materiales y sé que en algún momento van a volver a llegar", concluyó con optimismo.

EBW