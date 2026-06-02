Un voraz incendio destruyó gran parte de un depósito de La Anónima

Un importante incendio tuvo como escenario un depósito de La Anónima, en la ciudad de Cipolletti. El fuego afectó gran parte del centro de almacenamiento de la cadena de supermercados y obligó a desplegar un operativo de grandes dimensiones para evitar que las llamas alcanzaran otros sectores del complejo.

La magnitud del siniestro quedó reflejada en la extensa columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de Cipolletti y localidades vecinas, mientras decenas de bomberos trabajaban para contener el avance del fuego.

Operativo de gran magnitud

Las primeras alertas se registraron durante la jornada del martes en el predio logístico que La Anónima posee en Cipolletti. Al arribar al lugar, los bomberos encontraron un incendio de grandes proporciones que ya comprometía buena parte de la estructura.

Debido a la intensidad de las llamas y a la presencia de materiales combustibles almacenados en el depósito, el operativo debió ampliarse rápidamente. A los Bomberos Voluntarios de Cipolletti se sumaron dotaciones provenientes de General Roca, Allen, Fernández Oro, Cinco Saltos, Neuquén capital, Centenario y Plottier.

Durante varias horas, los distintos cuerpos trabajaron de manera coordinada utilizando autobombas, camiones cisterna y maquinaria pesada para contener el fuego y evitar que alcanzara instalaciones cercanas.

Las altas temperaturas dentro del predio complicaron las tareas y obligaron a establecer perímetros de seguridad alrededor de la zona afectada. También participaron efectivos policiales, personal de Defensa Civil, agentes de tránsito y servicios sanitarios.

Preocupación por la columna de humo

Uno de los aspectos más visibles del incendio fue la enorme cantidad de humo que se expandió por distintos sectores urbanos del Alto Valle.

Ante esta situación, se recomendó a los vecinos evitar acercarse al lugar y mantener cerradas puertas y ventanas en los sectores más expuestos al humo.

Las imágenes del incendio comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, reflejando la dimensión de un episodio que demandó recursos de múltiples ciudades.

Daños millonarios y una investigación en marcha

Aunque los trabajos permitieron evitar la propagación hacia otros edificios, el depósito sufrió daños de consideración. Gran parte de la mercadería almacenada quedó destruida y la estructura edilicia resultó severamente afectada.

Algunos bomberos y trabajadores recibieron asistencia médica preventiva debido al esfuerzo realizado durante la emergencia y a la exposición al humo.

Desde la empresa señalaron que colaboran con las tareas de evaluación de daños y con las investigaciones para determinar qué originó el incendio. También indicaron que el abastecimiento de las sucursales de la zona será reorganizado mediante otros centros logísticos para reducir posibles inconvenientes en la distribución de mercadería.

Qué se sabe sobre las causas

Peritos especializados comenzaron a trabajar en la determinación del origen del fuego. Sin embargo, las pericias se desarrollarán una vez que las condiciones de seguridad permitan acceder completamente a los sectores más dañados.

Entre los elementos que serán analizados figuran instalaciones eléctricas, sistemas de almacenamiento y distintos aspectos operativos del establecimiento.

Mientras tanto, los bomberos continúan con tareas de enfriamiento y monitoreo para evitar reactivaciones. Aunque el foco principal logró ser controlado, este tipo de incendios industriales suele requerir varias horas de trabajo antes de ser considerado totalmente extinguido.



O.P.