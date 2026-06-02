¿Qué camisetas usará Argentina en la fase de grupos del Mundial?

A solo catorce días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FIFA confirmó la indumentaria que utilizará la Selección Argentina durante la fase de grupos. La noticia ha generado diversas reacciones entre los hinchas debido a las coincidencias con el esquema de vestimenta utilizado durante el Mundial de Qatar 2022.

La distribución de los uniformes para los tres encuentros iniciales será la siguiente:

Debut contra Argelia (16 de junio): El equipo utilizará la camiseta titular (celeste y blanca) con el parche de campeón del mundo, junto a short y medias azules. El arquero Emiliano “Dibu” Martínez vestirá de color naranja.





Segundo encuentro frente a Austria (22 de junio): Argentina volverá a vestir su indumentaria titular. En esta ocasión, el guardameta vestirá completamente de verde.





Cierre de grupo ante Jordania (27 de junio): El seleccionado utilizará la camiseta suplente (azul y negra), acompañada por short y medias negras. El arquero repetirá su indumentaria de color verde.





¿Mística o mufa? El peso de la historia

La elección de la casaca suplente azul y negra para el cierre del grupo ante Jordania ha despertado un intenso debate entre los simpatizantes, debido a la histórica carga que conlleva la camiseta alternativa. Esta asociación no es casual, ya que está profundamente ligada a las dolorosas derrotas en las finales de Italia 1990 y Brasil 2014, donde el equipo nacional utilizó dicho uniforme.

El debate actual se divide entre distintas posturas:

El peso de los antecedentes: La Selección cayó ante Alemania Occidental en la final de Italia 1990 vistiendo su camiseta alternativa azul. Del mismo modo, en la final de Brasil 2014, el equipo volvió a utilizar la indumentaria azul frente a Alemania, resultando en una nueva derrota.





Mientras algunos sectores de la hinchada experimentan nerviosismo y superstición al recordar aquellas finales perdidas, otros encuentran "mística" y buenos augurios en el antecedente reciente de Qatar 2022, donde se utilizó el uniforme azul frente a Polonia durante la fase de grupos.

M.G







