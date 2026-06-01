Un botiquín en tus manos: aprende a aliviar dolores cotidianos con reflexología

Este viernes 5 de junio, a las 20:15 horas, el especialista Bruno Ricciardiello brindará una charla abierta sobre reflexología en el Centro Fuente Buena.

Un "botiquín" en tus manos

La propuesta está diseñada para todo público; no se requiere contar con experiencia previa para participar. Según detalló el profesional, el objetivo principal es que los asistentes puedan acercarse a la reflexología con mayor profundidad y claridad, superando la mirada superficial que suele existir sobre esta disciplina.

Durante el encuentro, Ricciardiello compartirá lo que define como una "charla tipo botiquín", enfocada en brindar recursos simples y prácticos para aplicar en la vida diaria. Entre las técnicas que se abordarán, se encuentran maniobras para:

- Aliviar tensiones acumuladas.

- Mitigar dolores de cabeza y de dientes.

- Calmar dolores estomacales.

- Tratar los síntomas del bruxismo.

Segunda jornada de reflexología

Continuando con las actividades, el sábado 6 de junio se llevará a cabo el segundo encuentro de reflexología del año. La dinámica consistirá en sesiones de media hora, que se desarrollarán de 16:30 a 19:00 horas aproximadamente. Dado que los cupos son limitados, el terapeuta recuerda a los interesados que deben contactarlo con antelación para realizar sus reservas al 2945 55-4902 o a través de instagram: @nuna.terapias

Agradecimientos y trayectoria

Ricciardiello aprovechó la invitación para reconocer el apoyo recibido en su camino profesional. En primer lugar, agradeció al Centro Fuente Buena por abrir sus puertas, y de manera especial a Cris García Badiola, Valeri O'Farrell y al resto de los profesionales que integran dicho espacio.

Asimismo, dedicó palabras de gratitud a su formador, Gustavo García, y destacó su propia evolución: "Arranqué estudiando como todos y ahora tengo el rol de profesor, lo cual se fue dando mediante la práctica y la confianza que fui generando en los años de experiencia", expresó.



Finalmente, extendió su agradecimiento a sus compañeras de labor y a todas las personas que confían en sus manos y continúan eligiendo estos encuentros de salud y bienestar.









M.G



