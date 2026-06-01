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Por Redacción Red43

Un botiquín en tus manos: aprende a aliviar dolores cotidianos con reflexología

El reflexólogo Bruno Ricciardiello brinda una charla abierta en Esquel para enseñar técnicas sencillas contra el estrés, el bruxismo, dolor de cabeza y demás malestares que pueden aparecer en la cotidianeidad. 
Por Redacción Red43

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Este viernes 5 de junio, a las 20:15 horas, el especialista Bruno Ricciardiello brindará una charla abierta sobre reflexología en el Centro Fuente Buena.

 

Un "botiquín" en tus manos

 

La propuesta está diseñada para todo público; no se requiere contar con experiencia previa para participar. Según detalló el profesional, el objetivo principal es que los asistentes puedan acercarse a la reflexología con mayor profundidad y claridad, superando la mirada superficial que suele existir sobre esta disciplina.

 

Durante el encuentro, Ricciardiello compartirá lo que define como una "charla tipo botiquín", enfocada en brindar recursos simples y prácticos para aplicar en la vida diaria. Entre las técnicas que se abordarán, se encuentran maniobras para:

 

- Aliviar tensiones acumuladas.

 

- Mitigar dolores de cabeza y de dientes.

 

- Calmar dolores estomacales.

 

- Tratar los síntomas del bruxismo.

 

Segunda jornada de reflexología

 

Continuando con las actividades, el sábado 6 de junio se llevará a cabo el segundo encuentro de reflexología del año. La dinámica consistirá en sesiones de media hora, que se desarrollarán de 16:30 a 19:00 horas aproximadamente. Dado que los cupos son limitados, el terapeuta recuerda a los interesados que deben contactarlo con antelación para realizar sus reservas al 2945 55-4902 o a través de instagram: @nuna.terapias

 

Agradecimientos y trayectoria

 

Ricciardiello aprovechó la invitación para reconocer el apoyo recibido en su camino profesional. En primer lugar, agradeció al Centro Fuente Buena por abrir sus puertas, y de manera especial a Cris García Badiola, Valeri O'Farrell y al resto de los profesionales que integran dicho espacio.

 

Asimismo, dedicó palabras de gratitud a su formador, Gustavo García, y destacó su propia evolución: "Arranqué estudiando como todos y ahora tengo el rol de profesor, lo cual se fue dando mediante la práctica y la confianza que fui generando en los años de experiencia", expresó.

Finalmente, extendió su agradecimiento a sus compañeras de labor y a todas las personas que confían en sus manos y continúan eligiendo estos encuentros de salud y bienestar.




M.G

 

 

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