Dos feriados, tres días de descanso y una pausa en medio del año

Junio llegó con dos fechas marcadas en el calendario para quienes esperan una pausa en medio del año. Los feriados de junio incluirán una jornada trasladada que permitirá disfrutar de un fin de semana largo y otro día de conmemoración nacional dedicado a una de las figuras más importantes de la historia argentina.

La combinación de ambas fechas representa una oportunidad para el turismo, los encuentros familiares y las actividades recreativas, especialmente en distintos destinos del país que suelen recibir visitantes durante estos períodos.

Cuándo será el fin de semana largo de junio

El primer feriado del mes será el lunes 15 de junio, fecha a la que fue trasladada la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Aunque históricamente se recuerda el 17 de junio, la normativa vigente permite trasladar determinadas fechas conmemorativas para generar fines de semana extendidos.

Gracias a esta modificación, se conformará un descanso de tres días consecutivos, desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio.

La medida está contemplada en la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales trasladables y establece que algunas conmemoraciones pueden adelantarse o postergarse para favorecer la organización del calendario turístico y laboral.

Quién fue Martín Miguel de Güemes

La fecha homenajea a Martín Miguel de Güemes, uno de los protagonistas de la lucha por la independencia argentina.

Al frente de Los Infernales, lideró la defensa del norte del país frente a las tropas realistas y tuvo un papel determinante en la estrategia militar que permitió sostener el proceso independentista.

El feriado recuerda el día de su fallecimiento, ocurrido el 17 de junio de 1821.

El segundo feriado de junio

Pocos días después llegará el segundo feriado nacional del mes. Será el sábado 20 de junio, cuando se conmemore el Día de la Bandera y el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

A diferencia del feriado dedicado a Güemes, esta fecha es inamovible y no puede trasladarse a otra jornada.

Por coincidir con un sábado, no generará un nuevo fin de semana largo para la mayoría de los trabajadores.

Homenaje a Manuel Belgrano

Cada 20 de junio se recuerda a Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina y una de las figuras centrales de la historia nacional.

Belgrano izó por primera vez la bandera el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná, en la actual ciudad de Rosario, con el objetivo de diferenciar a las fuerzas patriotas de los ejércitos realistas.

La elección de la fecha responde al aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 20 de junio de 1820.

Un mes con dos fechas importantes

De esta manera, los feriados de junio ofrecerán dos jornadas de descanso nacional, aunque solo una permitirá disfrutar de un fin de semana largo.

Mientras miles de personas ya comienzan a planificar actividades y escapadas, el calendario suma una nueva oportunidad para hacer una pausa y recordar a dos figuras fundamentales de la historia argentina.

O.P.