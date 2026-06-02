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02 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

El Telebingo de julio sortea un departamento, un automóvil y un terreno en Esquel

También habrá premios por un total de 18 millones de pesos en efectivo, entre otros atractivos. Se trata del sorteo Súper Extraordinario que se realizará el domingo 12 del mes próximo.
Por Redacción Red43

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El Telebingo Súper Extraordinario del mes de julio se sorteará el domingo 12 del próximo mes, poniendo en juego en la Quinta Ronda a Bingo un departamento en Puerto Madryn; un automóvil 0 kilómetro en la Cuarta y un terreno en la ciudad de Esquel como premio a Súper Bingo Bola 39. 

 

En tanto que para la Tercera Ronda habrá 10.000.000 de pesos en efectivo; 5.000.000 de pesos para la Segunda y 3.000.000 de pesos en Primera Ronda a Bingo; siendo el valor del cartón de 50.000 pesos.

 

Durante el lanzamiento de uno de los sorteos del Telebingo más importante del año, el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, adelantó que se multiplican las posibilidades de ganar ya que “se van a sortear 30 vouchers de 100.000 pesos entre aquellos que compren el cartón de manera anticipada ingresando sus datos a la página www.loteriadelchubut.com.ar y también el número de cartón y en una fecha a determinar, que va a ser anunciada por nuestras redes, se van a sortear estos vouchers”.

 

 

 

Ibarra anunció que en pocos días más se va a anunciar la localidad en la cual se realizará el sorteo del Súper Extraordinario de julio ya que “son varios los intendentes que quieren tener el Telebingo en sus localidades por todo lo que genera y no importa si la localidad es chica o grande, lo vimos en Gastre que había muchísima gente, o lo artístico que solemos llevar pero sí sabemos que es importante porque no solamente es el sorteo sino también el movimiento económico que genera en la región que visitamos”.

 

La venta de cartones para el Telebingo Súper Extraordinario ya está disponible en todas las agencias oficiales de Lotería del Chubut.

 

 

 

R.G

 

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