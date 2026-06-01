El Hospital de Esquel tiene nuevos residentes

En el marco de las acciones que promueve el Gobierno del Chubut para la formación y jerarquización del recurso humano sanitario, la Secretaría de Salud destacó el ingreso de 25 nuevos residentes a los Hospitales cabecera de toda la provincia.

Los profesionales médicos y de otras disciplinas de la salud, que desde este lunes forman parte formalmente del sistema sanitario público chubutense, aprobaron el examen correspondiente al primer llamado a Concurso de las “Residencias del Equipo de Salud 2026”.

De ese modo, los nuevos residentes cumplirán su trayecto formativo en el Hospital “María Humphreys” de Trelew, los Hospitales Regional y Alvear de Comodoro Rivadavia, el Hospital Zonal de Puerto Madryn, el Hospital Zonal de Esquel, el Hospital Subzonal de Rawson y el Hospital Rural de Sarmiento.

Las especialidades médicas adjudicadas son Anestesiología, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología, Pediatría, Clínica Médica, Psiquiatría y Medicina General. En tanto que las no médicas son Salud Pública, Epidemiología, Salud Mental Comunitaria, Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales y Farmacia Hospitalaria.

Segundo llamado a concurso

En esa línea, desde la Secretaría de Salud se informó que aún quedan cupos disponibles para las residencias de Pediatría, Clínica Médica, Medicina General, Psiquiatría, Tocoginecología, Terapia Intensiva del Adulto, Neonatología, Emergentología, Enfermería en Cuidados Críticos de Adultos y Neonatales, y Bioquímica.

Es por eso que dichos cupos serán concursados en el segundo llamado a exámenes, cuyo cronograma será oportunamente publicado en la página web de la cartera sanitaria provincial (https://www.secretariadesalud.chubut.gov.ar/), además de la cantidad de cupos disponibles por especialidad y las sedes.

En ese sentido, se convoca a médicos, licenciados en Enfermería y bioquímicos interesados en realizar residencias en las especialidades con cupos vacantes a participar de dicho concurso, teniendo en cuenta que el ingreso está previsto para el 1° de septiembre de 2026.

Más información

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con el Departamento Provincial de Residencias del Equipo de Salud de la Secretaría de Salud del Chubut, sito en calle Luis Costa N° 10 (Edificio de CORFO) de Rawson, a los teléfonos (0280) 4484125, interno 168; o el correo electrónico info.residenciaschubut@gmail.com

También pueden consultar la página web de la Secretaría de Salud provincial: http://secretariadesalud.chubut.gov.ar/admin/pages/8re





SL