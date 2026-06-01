El Barrio Estación reeligió a su junta vecinal e incorpora a nuevos referentes

Sandra Goroso fue reelecta este domingo como presidenta reelecta del barrio Estación.



Los comicios se realizaron desde las 8 de la mañana: “hasta las 6 de la tarde, la verdad que fue una elección muy concurrida, muchos vecinos. Bueno, tenemos por suerte la lista ganadora, reelecta, pero a la vez con un grupo nuevo de vecinos que me acompañan ahora, con muchas ganas de trabajar para los vecinos, para el barrio”.



Se suma al equipo el “Churra” Martín: “Salió ganadora la Lista Naranja, que bueno, todos los vecinos están contentos de esperar las gestiones que tenemos junto a Sandra y acá a mis compañeros. No somos muy jóvenes, pero vienen más gente joven que nosotros”.



El desafío de la gestión: “nosotros tenemos que ayudar ahora a aguantar estos cuatro años, como está la situación ahora. La gente necesita mucho en el barrio”.



Eventos y encuentros para darle vida al barrio: “Va a estar la Fiesta del Achero este año, el 8 de diciembre, no hay que aflojarle, tiene que ser más grande la Fiesta del Achero”.



Jazmín Roa también se suma al equipo, explicó: “Apoyar este proyecto es una oportunidad para mí en lo personal de ampliar mi rubro de conocimiento más del barrio. Si bien soy una persona que siempre ha trabajado, digamos, particularmente por necesidades puntuales de vecinos”.



El equipo se hace con gente que está al servicio del barrio incluso antes de ser parte de la junta: “En lo particular, yo estoy participando activamente el sábado y domingo del comedor, que es una muy buena propuesta. Podemos llegar al vecino con su vianda, que siga comiendo en familia, que eso es lo que apuntamos. Que la familia siga comiendo en su casa como familia. Y no tanto en los comedores como se ha visto que muchas veces comen los hijos y los papás no. Entonces, poder brindar ese servicio también nos garantiza que podemos seguir creciendo como barrio”.



Hasta el momento, se entregan más de 100 viandas semanales: “Estamos entregando alrededor de 110, 130 viandas. Y ahí nos da el contexto económico que uno está viviendo y podemos entregar esa cantidad de viandas. Es un laburo que Sandra ha venido haciendo de gestiones anteriores. Aspiramos a tener más viandas, porque domingo a domingo, sábado a sábado, se suma más vecinos a buscar su vianda”.



En el comedor trabajan alrededor de 7 personas: “Agradecemos a Violeta Millacán que se sumó para hacerle los panes los fines de semana. Así que el vecino se va con su vianda y con su pancito”.



Más adoquines para el Barrio Estación: “Por empezar tenemos el tema de presentar más calles para adoquinar, que para nosotros también es re importante tener calles adoquinadas acá en el barrio, porque la verdad que con el tema del invierno se deterioran mucho las calles en la parte alta. Entonces es un reclamo constante del vecino. Después el tema techos, el tema conexiones de gas. Así que bueno, agradecer también al Municipio”.

SL

