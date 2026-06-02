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02 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Los Juegos de Montaña ya tienen fecha y suman nuevas disciplinas en Esquel

Con el inicio fijado en el fin de semana largo de agosto, la propuesta sumará downhill y escalada al aire libre, apuntando a consolidar el turismo deportivo de cara a la primavera en la ciudad. 
Por Redacción Red43

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Comenzaron formalmente los preparativos para una nueva edición de los Juegos de Montaña en la ciudad. El subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, confirmó que se concretó el primer encuentro con los referentes de cada disciplina con el fin de realizar un balance del año pasado y comenzar a proyectar las novedades para este calendario. Remarcó el impacto de la primera edición y aseguró que "Esquel se apropió de estos Juegos, entonces a la hora de llamar ahora a los distintos clubes y asociaciones, la verdad que vinieron todos".

 

La principal novedad para esta edición es el cambio de fecha, ya que la organización decidió trasladar el evento hacia los meses más cálidos. "Los decidimos correr un poquito más para la primavera, este año los Juegos", detalló. La intención es que las competencias arranquen en el fin de semana largo de agosto "y terminen el 3 y 4 de octubre con la Expo Deporte, que la verdad que fue también otra cosa linda que fue en el 2025". Con respecto al cierre, el funcionario anticipó que "este año lo decidimos repetir con muchas capacitaciones que ya tenemos prevista" y remarcó que "tenemos muchos referentes y muchas personas idóneas también acá en la ciudad".

 

Respecto a la modalidad de trabajo, el subsecretario señaló que "siempre buscamos delegar la organización en los que saben directamente", coordinando de manera directa con el CAAP para arquería, el Club Andino para escalada y esquí, y la Asociación de Ciclismo, entre otros.

 

Para este año se incorporarán nuevas propuestas deportivas con el fin de ampliar la participación en la localidad. "Como deportes nuevos este año vamos a tener Downhill en el Cerro La Cruz", adelantó el responsable de la cartera deportiva, quien además agregó que "el año pasado habíamos tenido escalada indoor, este año va a ser escalada indoor y también afuera al aire libre", cerrando con que hay "mucha expectativa" para el inicio del cronograma.

 

 

 

 

 

 

 

 

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