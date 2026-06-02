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02 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Invitan a una charla gratuita sobre alimentación y deporte para toda la familia

La propuesta brindará herramientas prácticas sobre nutrición, hábitos saludables y actividad física para personas de todas las edades. Se trata de una charla abierta y gratuita, y tendrá lugar en Epuyén.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Epuyén anunció la realización de una charla abierta y gratuita titulada “Alimentación y deporte, construyendo las bases”, una propuesta destinada a familias, personas cuidadoras, jóvenes deportistas y personas interesadas en incorporar herramientas prácticas para mejorar su alimentación diaria.

 

El encuentro se llevará a cabo el próximo lunes 8 de junio a las 19 horas en el Auditorio de Cultura y estará a cargo de la licenciada en Nutrición Florencia Bianchetti.

 

Un espacio para aprender y despejar dudas

La iniciativa busca acercar información accesible sobre nutrición y promover hábitos que puedan aplicarse en la vida cotidiana. Durante la charla se abordarán aspectos vinculados a la organización de las comidas familiares, la alimentación durante la infancia y la adolescencia, así como la relación entre la nutrición y la práctica deportiva.

 

 

Además, se ofrecerán herramientas para identificar y derribar algunos de los mitos más frecuentes que suelen circular en torno a la alimentación y las dietas.

 

Desde el municipio señalaron que la actividad está pensada para personas de distintas edades y no se limita exclusivamente a quienes practican deportes, sino también a quienes desean mejorar sus hábitos alimentarios o acompañar el crecimiento de niños y adolescentes con información respaldada por profesionales.

 

Temas que se abordarán

Entre los ejes previstos para la jornada se encuentran:

 

  • Organización de las comidas familiares.
  • Alimentación en niños, niñas y adolescentes.
  • Mitos frecuentes sobre nutrición.
  • Hábitos saludables vinculados a la actividad física.

 

La propuesta apunta a brindar conocimientos sencillos y aplicables, con el objetivo de favorecer decisiones informadas sobre la alimentación diaria.

 

 

O.P.

 

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