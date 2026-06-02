El municipio avanza con entrega del Plan Calor en la Comunidad Nahuelpan, Badén y 28 de junio

La Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, continúa avanzando con la implementación del Plan Calor 2026, garantizando el acompañamiento a las familias que requieren asistencia durante la temporada invernal.

En este marco, se coordina la entrega de leña en distintos sectores de la ciudad y la zona rural, alcanzando actualmente a vecinos de la Comunidad Nahuelpan, el barrio Badén y el barrio 28 de Junio.

Desde el área municipal se informa que durante los próximos días continuará el cronograma de distribución en otros sectores de la ciudad, por lo que se solicita a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Esquel, donde se comunicarán las fechas y lugares de entrega correspondientes.

El Plan Calor constituye una de las políticas de acompañamiento social impulsadas por el municipio para atender las necesidades de los vecinos durante el invierno. De todas formas, se informa que el municipio continua trabajando en las obras correspondientes para que cada vez más familias accedan al servicio de gas natural.