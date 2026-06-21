El mapa del hincha en Las Vegas: fútbol, oportunidades y cuánto cuesta el día a día

Las Vegas se ha convertido en un punto de escala estratégico para los miles de hinchas que llegaron al país para alentar a la Argentina. Mientras caminábamos por la ciudad, el azar —y el color inconfundible de nuestra camiseta— nos puso frente a Leandro, un viajero que vive el Mundial con amigos y que no dudó en detenerse para charlar con el equipo de Red43.

Entre partidos y compras

Con el entusiasmo de quien está cumpliendo un sueño, Leandro nos contó su itinerario: "Fuimos a Kansas para el primer partido, ahora vinimos unos días a Las Vegas y mañana ya partimos para Dallas".

La charla no tardó en desviarse hacia uno de los temas que más interesan a los argentinos que viajan al exterior: el costo de vida. Leandro, que cargaba con varias bolsas, se mostró gratamente sorprendido por los valores que encontró en los comercios locales: "Los precios están baratos. Compré zapatillas por 20 dólares, también mucha ropa para la familia y amigos". Según explicó, si uno se toma el trabajo de buscar, se pueden encontrar ofertas muy convenientes que facilitan el armado de regalos para los seres queridos.

En cuanto a la gastronomía, señaló que, aunque hay precios similares a los de Argentina, comer afuera no representa un gasto excesivo si se sabe elegir. "No es caro comer si buscas", afirmó.

Conexión con Esquel

El encuentro tuvo un toque especial al enterarse de que el mensaje llegaba directo a nuestra audiencia en Esquel. Leandro no pudo ocultar su sorpresa y alegría al conocer el medio, confesando que tiene una conexión muy cercana con la zona: "Fui a todo Chubut, Esquel, la Patagonia... la recorrí toda". Con gran entusiasmo, no escatimó en elogios para nuestra región, definiéndola como una de las "reliquias que tiene este mundo".

La breve pero intensa charla finalizó con el optimismo que une a todo el país. Con las valijas cargadas de ropa y la mente puesta en el próximo destino, el mensaje fue claro: seguimos alentando a la Scaloneta, sin importar en qué ciudad del mapa nos encontremos.

F.P