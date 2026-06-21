Menos nacimientos, más vacantes: cambia el escenario del nivel inicial

La caída de la natalidad está modificando el panorama educativo argentino. Según un informe de Argentinos por la Educación, el país podría alcanzar una cobertura cercana al 100% en el nivel inicial para 2027 sin necesidad de ampliar significativamente la infraestructura existente.

El estudio indica que la cantidad de niños de entre 3 y 5 años disminuyó un 31% entre 2016 y 2025, mientras que las proyecciones del INDEC muestran que la tendencia continuará en los próximos años. Esto permitiría que las vacantes actuales alcancen para cubrir la demanda en la mayoría de las provincias.

En Chubut, los datos muestran un alto nivel de acceso al jardín de infantes. La provincia supera el 90% de cobertura en sala de 4 años, ubicándose entre las jurisdicciones con mejores indicadores del país en ese nivel.

A nivel nacional, la sala de 5 se encuentra prácticamente universalizada, con una cobertura del 99%, mientras que la sala de 4 alcanza el 87%. El principal desafío continúa siendo la sala de 3 años, donde poco más de la mitad de los niños asiste al sistema educativo.

Los especialistas destacan que la disminución de la matrícula abre una oportunidad para mejorar la calidad educativa, aunque advierten que será necesario reorganizar recursos y garantizar que las vacantes estén disponibles donde realmente se necesitan.

R.G