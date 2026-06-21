El Gimnasio Alemán de Esquel despidió al embajador Dieter Lamlé

El Gimnasio Alemán de Esquel expresó su agradecimiento al embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé, a través de un mensaje en el que destacó su cercanía, compromiso y acompañamiento a la comunidad local durante su gestión diplomática.

Desde la institución valoraron especialmente la presencia del embajador en la inauguración de la Plazoleta de la Colectividad Alemana, un acontecimiento que consideraron significativo para la comunidad y que contó con su respaldo en un contexto desafiante.

Asimismo, resaltaron su solidaridad y colaboración con distintas instituciones de la ciudad, entre ellas los Bomberos Voluntarios, cuya labor fue reconocida como fundamental para la comunidad.

A través del mensaje, el Gimnasio Alemán también le deseó éxitos en los nuevos desafíos que emprenda y agradeció el vínculo construido con Esquel a lo largo de los años.

"Con aprecio y gratitud, despedimos al embajador Dieter Lamlé, agradeciendo su legado y el vínculo construido con nuestra comunidad", expresaron desde la institución.

R.G