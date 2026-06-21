El Gobierno del Chubut fortalece el trabajo territorial para impulsar el desarrollo turístico

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, lleva adelante una agenda de trabajo territorial en Esquel, Gobernador Costa, Río Senguer, Río Mayo y Sarmiento, con el objetivo de fortalecer el vínculo con los actores locales y avanzar en distintas gestiones orientadas al desarrollo y la consolidación de la actividad turística.

La recorrida forma parte de una agenda más amplia que impulsa el Gobierno Provincial en todo el territorio chubutense, promoviendo espacios de diálogo e intercambio con municipios, organismos públicos y prestadores turísticos, a fin de identificar necesidades, generar herramientas de acompañamiento y potenciar las oportunidades de crecimiento de cada destino.

En ese marco, se desarrollan reuniones y mesas de trabajo en las localidades mencionadas, con una agenda común centrada en ejes estratégicos para el sector. Entre los principales temas abordados se destacan las líneas de financiamiento disponibles a través de distintos organismos, la asistencia técnica del Banco Mundial para el sector turístico, la Ley de Incentivo a las Inversiones Turísticas, el análisis de los servicios turísticos actuales y su potencial de crecimiento, así como la necesidad de fortalecer las capacitaciones frente a los nuevos escenarios y demandas del mercado.

Asimismo, durante los encuentros también se trabaja sobre el rol de la Agencia Chubut Turismo en la promoción de destinos, la participación en ferias nacionales e internacionales y el fortalecimiento de la cadena de comercialización turística, con especial foco en la integración y el posicionamiento de los prestadores locales.

La delegación del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas estuvo integrada por las directoras generales de Calidad y Servicios Turísticos, Daniela Rodríguez Paulet, y de Planificación y Desarrollo Turístico, Gissela Huayquimilla, junto al coordinador de la Agencia Chubut Turismo, Leonardo Gaffet.

Durante la recorrida, la delegación fue recibida por el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi; de Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi; de Río Mayo, Gustavo Loyaute; y el referente de Turismo de Gobernador Costa Román Elgueta; quienes acompañaron las distintas instancias de trabajo y diálogo territorial. Además, en la ciudad de Esquel mantuvieron una reunión interna con la totalidad de la Delegación del Ministerio en la localidad.

A través de estas acciones, el Gobierno del Chubut continúa consolidando una política turística con fuerte anclaje territorial, promoviendo el desarrollo equilibrado de los destinos, el fortalecimiento de las economías regionales y la generación de nuevas oportunidades para el sector en toda la provincia.

R.G